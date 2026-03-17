Flensburger Fußballer kämpft um seine Rückkehr Nach abgelehntem Asylantrag steht Bennett Kwame vor der Ausreise – sein Umfeld sammelt Spenden für eine zweite Chance von Redaktion · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Ein junger Fußballer, fest verwurzelt in Flensburg, soll Deutschland verlassen. Freunde und Wegbegleiter mobilisieren Unterstützung, um ihm den Weg zurück in sein aufgebautes Leben zu ermöglichen.

Mitten aus dem Vereinsleben heraus trifft es einen, den viele längst als festen Bestandteil ihrer Gemeinschaft sehen: Bennett Kwame, Flügelspieler und seit seinem ersten Tag bekannt für seine offene Art, steht vor einer ungewissen Zukunft. Der Grund ist ein abgelehntes Asylverfahren. Ghana gilt als sicheres Herkunftsland – damit entfällt für Bennett die rechtliche Grundlage, in Deutschland zu bleiben. Die Konsequenzen sind einschneidend: Seine begonnene Ausbildung musste er abbrechen, einer Arbeit darf er derzeit nicht nachgehen. Perspektivisch bedeutet das: Er muss Deutschland verlassen.

Doch es gibt einen möglichen Weg zurück. Bennett soll zunächst nach Ghana ausreisen, dort ein Visum beantragen und auf eine erneute Einreise hoffen. Sein Ziel bleibt unverändert: eine Ausbildung im Pflegebereich beginnen und sich in Deutschland eine Zukunft aufbauen. In Flensburg hat er sich längst ein Leben aufgebaut. Freunde, Mitspieler und Unterstützer beschreiben ihn als festen Teil ihres Umfelds – nicht nur auf dem Platz, sondern auch darüber hinaus. Für viele ist klar: Bennett gehört dazu.