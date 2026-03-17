Flensburger Fußballer kämpft um seine Rückkehr

Ein junger Fußballer, fest verwurzelt in Flensburg, soll Deutschland verlassen. Freunde und Wegbegleiter mobilisieren Unterstützung, um ihm den Weg zurück in sein aufgebautes Leben zu ermöglichen.
Mitten aus dem Vereinsleben heraus trifft es einen, den viele längst als festen Bestandteil ihrer Gemeinschaft sehen: Bennett Kwame, Flügelspieler und seit seinem ersten Tag bekannt für seine offene Art, steht vor einer ungewissen Zukunft.
Der Grund ist ein abgelehntes Asylverfahren. Ghana gilt als sicheres Herkunftsland – damit entfällt für Bennett die rechtliche Grundlage, in Deutschland zu bleiben. Die Konsequenzen sind einschneidend: Seine begonnene Ausbildung musste er abbrechen, einer Arbeit darf er derzeit nicht nachgehen. Perspektivisch bedeutet das: Er muss Deutschland verlassen.
Doch es gibt einen möglichen Weg zurück. Bennett soll zunächst nach Ghana ausreisen, dort ein Visum beantragen und auf eine erneute Einreise hoffen. Sein Ziel bleibt unverändert: eine Ausbildung im Pflegebereich beginnen und sich in Deutschland eine Zukunft aufbauen.
In Flensburg hat er sich längst ein Leben aufgebaut. Freunde, Mitspieler und Unterstützer beschreiben ihn als festen Teil ihres Umfelds – nicht nur auf dem Platz, sondern auch darüber hinaus. Für viele ist klar: Bennett gehört dazu.
Um ihm diese Chance zu ermöglichen, wurde eine Spendenkampagne ins Leben gerufen. Über eine GoFundMe-Aktion sind bereits mehr als 2.000 Euro zusammengekommen. Das Geld soll helfen, die anstehenden Kosten für Ausreise, Visumverfahren und Rückkehr zu stemmen.
Die Unterstützer hoffen nun auf weitere Hilfe – aus der Fußballgemeinschaft in Schleswig-Holstein und darüber hinaus. Jede Spende, jeder geteilte Beitrag kann ein Baustein sein, um Bennett den Weg zurück nach Flensburg zu ebnen.
Der Aufruf ist deutlich: Zusammenhalt zeigen und einem jungen Menschen die Perspektive zurückgeben, die er sich hier bereits erarbeitet hat.