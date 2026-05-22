Flens-Oberligist Hohenwestedt feilt an der Kaderplanung

Bleibt Torhüter Mats Hinrichs beim MTSV. Die Entscheidung fällt nächste Woche. – Foto: Olaf Wegerich

Nach dem Herzschlagfinale in Eutin das die Mannschaft des MTSV Hohenwestedt mit einem deutlichen 3:0 Erfolg und einer der besten Saisonleistungen mit dem Klassenerhalt gekrönt hat haben für die kommende Saison in der Flens-Oberliga bereits 20 Spieler ihre feste Zusage gegeben. Insgesamt plant man beim MTSV mit einer Kadergröße von 24 Spielern.

Fest steht das die Torhüter Calvin Brooklyn Schulz und Enno Beckmann in Hohenwestedt bleiben. Ebenso hat der stark umworbene Abwehrspieler Macius Dahm am letzten Sonntag seine Zusage gegeben.

Es gibt aber auch zwei Abgänge. Luke Marlin Clasen (zurück zum TSV Heiligenstedten) und Jasper Schwarz (TuS Nortorf) werden bzw. haben den Verein bereits verlassen.

Noch fehlen aber die Zusagen von einigen Spielern aus dem aktuellen Kader. Dazu sagte der sportliche Leiter Dennis Jera. „Die Gespräche mit Mats Hinrichs folgen nächste Woche. Mit Rene Helmcke, Jannes Dolling und Torben Matz werden ebenfalls nächste Woche Gespräche laufen“.

Mit Tino Knobel gibt es einen ersten Neuzugang zu vermelden.

Arsenij Ksenofontov bleibt dem MTSV Hohenwestedt auch weiterhin erhalten

Uns war schnell klar, dass Arsenij seinen Weg beim MTSV gehen soll. Der junge Offensivspieler kam im Winter aus der U23 des Heider SV nach Hohenwestedt und überzeugte vom ersten Tag an mit Leistung, Disziplin und seiner Art. Das Trainerteam schenkte ihm früh Vertrauen und belohnte seine starken Eindrücke direkt mit viel Spielzeit. Umso mehr freuen wir uns, dass Arsenij seinen weiteren Weg bei uns geht. Sportlich wie menschlich ist er ein absoluter Gewinn, und wir werden ihn in seiner Entwicklung bestmöglich unterstützen.

Arsenij über seine ersten Monate beim MTSV:

„Ich habe mich beim MTSV von Anfang an extrem gut eingelebt. Es macht mir hier richtig viel Spaß und ich war direkt sehr erfreut darüber, wie viel Vertrauen mir die Trainer als junger Spieler entgegenbringen. Das ist nicht selbstverständlich und bedeutet mir umso mehr. Die Mannschaft hat mich super aufgenommen und ich habe mich schnell wohlgefühlt.

Die Qualität im Kader ist wirklich extrem hoch. Wir sind auf jeder Position doppelt bis dreifach stark besetzt, was Training und Konkurrenzkampf auf ein sehr gutes Niveau hebt. Die Oberliga ist nochmal ein klarer Unterschied zur Landesliga. Genau das motiviert mich aber, mich weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt zu machen.

Meine Ziele sind klar: Ich möchte mit der Mannschaft die Klasse halten, mich als Oberliga-Spieler etablieren und in der kommenden Saison im Bereich von 10 bis 15 Scorerpunkten landen“.

Sportlicher Leiter Dennis Jera:

„Arsenij hat uns vom ersten Moment an gezeigt, warum wir von ihm überzeugt sind. Er ist ein junger, talentierter Spieler mit hoher Disziplin, viel Qualität und einer starken Einstellung. Wir freuen uns sehr, dass er beim MTSV bleibt und wir seinen weiteren Weg begleiten dürfen.“