Flens-Oberligist droht Punktverlust

Der Schiedsrichter ist in diesem Fall der 11. Mann. Beim MTSV Hohenwestedt gibt es zwei Schiedsrichter zu wenig. – Foto: KI-generiert (MS Composer)

Bittere Pille für den MTSV Hohenwestedt: Der Flens-Oberligist startet mit einem Punktabzug in die neue Saison. Grundlage dafür ist § 9 der Spielordnung, in dem die Sanktionen bei Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls geregelt sind.

Gegenüber Youkick äußerte sich der auch für die Schiedsrichter im Verein zuständige Fußball-Spartenleiter Mathias Landt wie folgt: „Wir haben es leider nicht geschafft, die Schiedsrichter-Soll-Anzahl zu stellen. Uns fehlen zwei Schiedsrichter und somit werden uns zwei Punkte abgezogen. Diese schmerzen natürlich sehr und können teuer werden. Jedoch sind wir zuversichtlich, dass die Mannschaft das als sportliche Herausforderung nimmt und wir genügend Punkte sammeln, sodass die beiden Verlustpunkte uns in unseren Zielen nicht beeinflussen".

Nach der insgesamt sehr guten Vorbereitung der Oberligamannschaft und einer spürbaren Aufbruchsstimmung im Verein ist das natürlich eine nur schwer verdauliche Kost für die Mittelholsteiner, die am Samstag mit einem Auswärtsspiel beim TUS Rotenhof in die neue Saison starten.