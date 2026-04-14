Flens-Oberliga: Rasensport empfängt den PSV zum Neumünster-Derby von Olaf Wegerich · Gestern, 17:01 Uhr · 0 Leser

Zuschauer-Rekord in der Grümmi-Arena am Mittwoch gegen den Lokalrivalen PSV? Im Hinspiel waren es über 800. Wird die 1000er-Marke geknackt? – Foto: Olaf Wegerich

Am Mittwoch kommt es endlich zum mit großer Spannung erwarteten Neumünsteraner Stadtderby in der Flens-Oberliga zwischen dem VfR und dem PSV. Angepfiffen wird die Partie in der „Grümmi-Arena“ bereits um 18:15 Uhr. Dabei handelt es sich um eine Nachholbegegnung vom 19. Spieltag. Geleitet wird die Partie von Levke Scholz vom VfB Lübeck, die reichlich Erfahrung aus der Frauen-Bundesliga als Unparteiische mitbringt. Ihr zur Seite stehen als Assistenten Tim Hohmann und Lukas Klingelhöfer.

Rasensport könnte im Falle eines Sieges mit dem Heider SV nach Punkten gleichziehen und damit die Dithmarscher vom 5. Platz verdrängen. Der PSV, der aktuell den 8. Platz bekleidet, bräuchte einen Sieg mit vier Toren Unterschied, um Phönix Lübeck II vom 7. Platz zu verdrängen. Das Hinspiel an der Stettiner Straße konnte der PSV am 10. August 2025 mit 3:1 für sich entscheiden. Die beiden letzten Heimspiele gingen deutlich mit 4:2 und 5:0 an Rasensport. Insgesamt hat aber der PSV nach 17 Stadtderbys mit 7 Siegen gegenüber 5 für den VfR die Nase knapp vorn. 5 Spiele endeten remis.

Im Duell der aktuellen Trainer haben Dennis Buthmann und Nils Voss vom PSV mit zwei Siegen die bessere Ausgangsposition. VfR-Coach Danny Cornelius wartet hingegen noch auf seinen ersten Derbysieg. Kurz vor dem Derby unterhielt sich Redakteur Olaf Wegerich mit den Trainern Danny Cornelius vom VfR und Dennis Buthmann aus dem Trainerduo des PSV und stellte ihnen einige Fragen zur aktuellen Situation.

Wir beginnen mit den Fragen an VfR-Trainer Danny Cornelius: In den letzten Spielen hat der VfR eine gewisse Reife erkennen lassen, wie sie ansonsten nur absolute Topteams zeigen können. Siehst du die Mannschaft aktuell auf einem guten Weg oder gibt es Positionen, wo im Hinblick auf die neue Saison zusätzlich zu den bisher getätigten Neuverpflichtungen vielleicht noch einmal nachjustiert werden müsste?

"Die Entwicklung, die wir in den letzten Spielen gezeigt haben, ist definitiv kein Zufall. Die Reife, die du uns ein Stück mit in die Hand gibst, entsteht ja nicht über Nacht. Sie ist das Ergebnis eines funktionierenden Zusammenspiels innerhalb der doch großen Persönlichkeiten, die wir in der Mannschaft haben. Ich glaube, dass man ganz klar sieht, dass die Jungs eine Sprache – und das ist eben eine gemeinsame Sprache, die wir auch immer wieder in der Kabine fordern – sprechen. Deshalb greifen die Abläufe ineinander. Die Entscheidungen, die wir treffen, werden abgestimmt. Natürlich kommt noch hinzu, dass wir eine gewisse Selbstverständlichkeit ausstrahlen. Wenn man dann die individuelle Qualität der Einzelnen hat, ergibt sich schon eine gute Mischung.

Danny Cornelius (Trainer VfR Neumünster). – Foto: Olaf Wegerich

Was die Perspektive angeht, die Mannschaft zu verstärken: Ich glaube, dass wir definitiv auf einem guten Weg sind. Trotzdem gehört es auch immer dazu, sich zu hinterfragen: Wo können wir einzelne Positionen eventuell verbessern und wo können wir den Kader in der Breite mit bestimmten Spielern vielleicht noch gezielter ergänzen, weil sie flexibler auf manche Themen eingehen können? Am Ende ist es entscheidend, die aktuelle Entwicklung zu bestätigen. Wenn wir weiterhin diese Geschlossenheit und diese gezielten Impulse haben, denke ich, sind wir auf einem richtig guten Weg." Mit welchen Erwartungen gehst du in das Stadtderby gegen einen personell stark angeschlagenen PSV und wie wichtig wäre es auch für dich, das Spiel als Sieger zu beenden?

"Sie sind dezimiert, haben vielleicht den einen oder anderen, der fehlt. Aber nichtsdestotrotz ist der PSV eine Mannschaft, die spielerisch sehr stark ist. Sie hat klare Abläufe, eine klare Spielphilosophie, einen Spielplan und einen Spielcharakter. Sie ist natürlich auch mit Spielern gespickt, die den Unterschied machen können. Ob es nun ein Nils Drauschke oder ein Jesper Tiedemann ist. Dann haben sie hinten mit Geart Latifi jemanden, der die Abwehr stabilisiert. Wenn ich mich an die anderen Derbys erinnere, haben sie zudem noch einen Torhüter, der den einen oder anderen Ball, den wir schon drin gesehen haben, noch von der Linie gerettet hat. Ich glaube, dass wir diese Qualität, die sie haben, einfach nicht unterschätzen dürfen. Auch ein Timo Barendt ist immer für ein Tor gut, sodass wir gewarnt sind und den PSV nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfen." Hier nun die Fragen an Dennis Buthmann aus dem Trainerteam des PSV: In Heide hat sich der PSV mit dem letzten Aufgebot achtbar aus der Affäre gezogen. Trotz der vielen Ausfälle kommt erschwerend hinzu, dass ihr gerade in den beiden letzten Spielen durch Hinausstellungen arg gebeutelt wurdet, denn bis vor zwei Spieltagen war der PSV in der Fairplaytabelle an erster Stelle. Ist das einfach nur Pech, weil Schiedsrichter Situationen unterschiedlich bewerten, oder ist das auch auf mangelnde Cleverness oder andere Dinge zurückzuführen?

"Nein, es ist maßgeblich auf fehlende Cleverness zurückzuführen. Alle drei Platzverweise waren unnötig und vermeidbar. Es kann immer mal passieren, aber besonders bei unserer personellen Lage und den vielen Gesprächen im Vorwege hätte ich mir da mehr Cleverness gewünscht."

PSV-Coach Dennis Buthmann (PSV Neumünster) freut sich auf ein interessantes Stadtderby beim VfR. – Foto: Olaf Wegerich