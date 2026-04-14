Flens-Oberliga: Erfolgstrainer Martin Genz verlängert in Kaltenkirchen

Trainer Martin Genz (Kaltenkirchener TS). – Foto: Ismail Yesilyurt

Die Kaltenkirchener TS macht Nägel mit Köpfen. Wie der Flens-Oberligist jetzt mitteilte wurde der Vertrag mit Erfolgstrainer Martin Genz beim Aufsteiger um eine Saison verlängert. Darüber hinaus haben auch Co.-Trainer Daniel Schumacher und Torwart-Trainer Oliver Hallerberg ihre Zusage für die Saison 26/27 gegeben. Damit bleibt das Trainer-Erfolgstrio komplett zusammen. Der aktuelle Fokus des gesamten Teams ist darauf ausgerichtet, schnellstmöglich die noch fehlenden Punkten einzuheimsen, damit wir uns alle auf eine weitere Oberliga-Saison freuen können.

Zu der vertragsverlängerung sagte Martin Genz: „Wir haben vor meinem Amtsantritt gesagt, dass wir längerfristig planen wollen. Daher war die Verlängerung jetzt keine große Sache. Ich fühle mich in meinem Heimatverein sehr wohl und man merkt, dass alle bemüht sind die Strukturen weiter zu verbessern und dass man sich in der Oberliga etablieren möchte. Genau das ist sportlich auch unsere Aufgabe. Es wird im nächsten Jahr weiterhin nur um den Klassenerhalt gehen. Wir haben eine junge und entwicklungsfähige Truppe, die charakterlich top ist. Die Arbeit bereitet uns im Trainerteam viel Freude.“