Fleißiger VSK mit nächstem Erfolgserlebnis

– Foto: Jörg Struwe

Während andere Teams gerade erst in die Vorbereitung einstiegen, absolvierte der VSK Osterholz-Scharmbeck am Sonntag bereits sein drittes Testspiel und fuhr beim FC Verden 04 II einen deutlichen Sieg ein.

Noch am Mittwoch duellierte sich der Landesligist mit der in der Oberliga aktiven ersten Mannschaft der Reiterstädter. Nach ansprechender Leistung setzte es eine 1:3-Niederlage. Die zwischenzeitliche Führung besorgte Neil Bonney, der auch im dritten Vorbereitungsspiel binnen acht Tagen den VSK in Führung brachte (22.). Zehn Zeigerumdrehungen nach dem Seitenwechsel stellte Dilges Bayrak auf 0:2. Der spielstarke Bezirksligist hielt zwar dagegen, musste in der Schlussphase aber noch weitere Gegentore hinnehmen. Bayrak und Luca-Sönke Heißenbüttel erhöhten auf 0:4.