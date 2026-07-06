 2026-07-06T13:26:36.144Z

Ligabericht

Fleißiger VSK mit nächstem Erfolgserlebnis

Späte Tore lassen Resultat hoch ausfallen

von FuPa Lüneburg · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jörg Struwe

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Landesliga Lüneburg
Bezirksliga 3
Osterholz
FC Verden II

Während andere Teams gerade erst in die Vorbereitung einstiegen, absolvierte der VSK Osterholz-Scharmbeck am Sonntag bereits sein drittes Testspiel und fuhr beim FC Verden 04 II einen deutlichen Sieg ein.

Gestern, 13:00 Uhr
FC Verden 04
FC Verden 04FC Verden II
VSK Osterholz-Scharmbeck
VSK Osterholz-ScharmbeckOsterholz
0
4
Abpfiff

Noch am Mittwoch duellierte sich der Landesligist mit der in der Oberliga aktiven ersten Mannschaft der Reiterstädter. Nach ansprechender Leistung setzte es eine 1:3-Niederlage. Die zwischenzeitliche Führung besorgte Neil Bonney, der auch im dritten Vorbereitungsspiel binnen acht Tagen den VSK in Führung brachte (22.). Zehn Zeigerumdrehungen nach dem Seitenwechsel stellte Dilges Bayrak auf 0:2. Der spielstarke Bezirksligist hielt zwar dagegen, musste in der Schlussphase aber noch weitere Gegentore hinnehmen. Bayrak und Luca-Sönke Heißenbüttel erhöhten auf 0:4.

Der VSK Osterholz-Scharmbeck fuhr damit im dritten Test den zweiten Sieg ein. Die gute Frühform will er am Sonntag gegen den Bremen-Ligisten Union 60 bestätigen.

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