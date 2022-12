Fleisbach und Bicken kicken HALLE Frauen: +++ Die Fußballerinnen des TSV Fleisbach und des TSV Bicken II werden noch in diesem Jahr wieder an den Ball gehen +++

Die Fußballerinnen des TSV Fleisbach und des TSV Bicken II werden noch in diesem Jahr wieder an den Ball gehen. Beide Kreisoberligisten haben für das Turnier des SC Niedergirmes gemeldet. Gespielt wird am 29. Dezember ab 19 Uhr in der Sporthalle in Wetzlar-Niedergirmes.