Fleestedt verliert kurz den Faden: Thees-Dreierpack bringt nur Remis

Die Kreisliga Harburg hat sich in die Winterpause verabschiedet: In einem launenhaften Duell trennten sich die SG Scharmbeck-Pattensen/Ashausen II und der TuS Fleestedt am Samstagnachmittag mit 3:3-Unentschieden. Ein Remis, mit dem beide Duellanten den anvisierten Befreiungsschlag verpassen.