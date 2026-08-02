Fleestedt setzt ein Ausrufezeichen - Ramelsloh kegelt Luhdorf raus

– Foto: Felix Schlikis

Der TuS Fleestedt hat im Kreispokal-Achtelfinale ein Ausrufezeichen gesetzt und den letztjährigen Ligakonkurrenten Salzhausen-Garlstorf deutlich geschlagen. In einer sehr ordentlichen Frühform befindet sich auch der MTV Ramelsloh, der Kreis-Vizemeister Luhdorf-Roydorf früh aus dem Wettbewerb nimmt.

TSV-Cheftrainer Jannik Pahl: "Wir sind gut ins Spiel gekommen und früh mit 1:0 in Führung gegangen. Nach einem Standard mussten wir zwar den Ausgleich hinnehmen, konnten bis zur Pause aber auf 3:1 stellen. Die zweite Halbzeit verlief über weite Strecken ohne große Höhepunkte. Kurz vor Schluss kassieren wir erneut nach einem Standard das 3:2, bringen danach aber schnell wieder Ruhe ins Spiel und stellen mit dem 4:2 den Endstand her. Das Ergebnis passt und wir sind eine Runde weiter – das war es dann aber auch schon. Mit unserer Leistung und vor allem mit unserer Einstellung können wir nicht zufrieden sein. Da müssen wir am Sonntag ein anderes Gesicht zeigen."

Der TSV legte zwar immer wieder vor, doch Bryan Flores Ortega (7.) und Moritz Dyck (85.) hielten den Underdog nach ruhenden Bällen im Spiel. Deswegen bekam Heidenau erst in der Nachspielzeit die Erlösung, als Jannes Matthies den Deckel draufmachte (90.+4). Im Viertelfinale trifft der Vorjahressieger auf den Gewinner aus der Begegnung zwischen dem MTV Ramelsloh und dem MTV Luhdorf-Roydorf.

Der Winsener FC schnuppert bis zum finalen Showdown vom Punkt an einer Überraschung. Die Gastgeber schleppten sich mit einem torlosen Remis bis ins Elfmeterschießen, wo dann doch der höherklassige TSV Asendorf-Dierkshausen den längeren Atem behielt.

Der TuS Fleestedt setzt ein Ausrufezeichen und räumt einen letztjährigen Ligakonkurrenten deutlich aus dem Pokalwettbewerb. Yassine Outaleb eröffnete den Torreigen mit einem Doppelpack (17., 38.). In der nächsten Runde kommt es zum Topspiel gegen den VfL Maschen. TuS-Cheftrainer Lennart Gögel via Social Media: "Souveräner und verdienter Erfolg im Pokal! Gegen unseren letztjährigen Staffelkonkurrenten spielen wir auf deren schönen Anlage eine gute erste Halbzeit - offensiv kommen wir im Spielverlauf immer besser in Fahrt und defensiv lassen wir keine Chance der Gastgeber zu. Folgerichtig steht es 3:0 zur Pause, wobei wir in vielen Abschlüssen Genauigkeit vermissen lassen. Im zweiten Durchgang stehen wir weiter stabil und lassen mehrere Chancen liegen. Leider lassen wir unser bis dato gutes Ballbesitz-Spiel ab der 70. Minute ein wenig schleifen. Am Ende steht dennoch ein 7:1 für uns."

Ramelsloh war die Aufstiegseuphorie und der Rückenwind der vorherigen Runde anzumerken. Tim-Ole Bleich verwandelte einen Freistoß direkt in die Maschen (8.), aus elf Metern scheiterte er allerdings an Torhüter Robin Hoffmann (11.). Die Gäste arbeiteten sich langsam zurück ins Spiel, schließlich schaltete der MTV schnell um und glich durch Abdulgani Kanat aus (20.). Schließlich gelang es jedoch dem Kreisliga-Rückkehrer, wieder zuzuschlagen. Bleich bediente Mathis Radünz hinter der Kette, der eiskalt vollstreckte (45.). Nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung lange offen, bis Doppelpacker Radünz in der Nachspielzeit für die Entscheidung sorgte (90.+3). Für Ramelsloh geht es am 12. August auswärts bei Titelverteidiger Heidenau weiter. Luhdorf-Trainer Michael Arndt: "Wir konnten erst spät in die Vorbereitung starten, und sind - auch urlaubsbedingt - noch von der gewünschten Form entfernt. Das Timing im Pokalwettbewerb inkl. des bereits angesetzten Viertelfinalspiels am 12. August passt für uns in diesem Jahr überhaupt nicht. Insofern sind wir sehr Einverstanden mit dem heutigen Verlauf der Partie und der Leistung unserer Mannschaft. Die ersten 10 Minuten ließen noch Schlimmes befürchten. Das 0:1 fiel früh und auch ein 0:2 oder 0:3 war möglich. Aber danach wurde es deutlich besser. Schon zur Pause war weit mehr drin als "nur" der zwischenzeitlich verdiente Ausgleich. Auch in der zweiten Hälfte war bei etwas Spielglück mehr möglich. Zum Beispiel bei einem unbegreiflicherweise verweigerten Strafstoss. Oder als Leo Clauer in der Schlussminute nur haarscharf zum möglichen Ausgleich verfehlte. Erst ein daran anschliessender Konter führte zum 1:3 und entschied die Partie. Trotzdem haben wir heute sehr viel Positives mitnehmen können."

Mit einem frühen Doppelschlag sorgten Erik Krüger (10.) und Moritz Haase (13.) früh für klare Verhältnisse. Daraufhin gelang es dem FCR den Vorsprung in die Höhe zu schrauben und einen deutlichen 5:0-Erfolg in Tostedt einzufahren.

Der TSV Eintracht Hittfeld verpasst eine weitere Überraschung und streicht im Achtelfinale dann doch die Segel im Kreispokal. Der VfL Maschen brach durch Oal Hamo schließlich den Bann und zieht mit einem 8:1-Kantersieg in die Runde der letzten Acht ein.

Klare Angelegenheit! Die SG Elbdeich fertigt den ESV Maschen ab und zieht in die nächste Runde ein. Nachdem Justus Göschel die SGE in Front brachte (22.), sorgte ein Dreifachschlag von Steven Körtel (41.), Göschel (43.) und Cord Block (45.+2) für die frühe Entscheidung.