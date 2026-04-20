Fleestedt gewinnt direktes Duelle; Elbmarsch holt Big-Points

– Foto: Felix Schlikis

In der Landesliga Lüneburg ging es am vergangenen Wochenende wieder rund. Im Keller gab es einiges an Bewegung, während an der Spitze der MTV Jeddingen erster Verfolger bleibt. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Der VSK Osterholz-Scharmbeck holte beim TSV Stelle einen 2:0-Auswärtssieg. Lange hielt Stelle die Partie offen, ehe Jule Rüschenschmidt in der 70. Minute zur Führung traf. Nur zwei Minuten später legte Mara Timm nach und machte den Erfolg der Gäste perfekt. Vor der Partie waren beide Teams punktgleich. Nun hat Osterholz sogar drei Plätze Vorsprung auf Stelle.

Der FC Oste/Oldendorf musste sich zuhause Eintracht Elbmarsch mit 0:2 geschlagen geben. Nadja Kühl brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (40.), Nicole Schneider erhöhte in der 69. Minute auf 2:0. Die Gäste kletterten nach dem zweiten Sieg in Serie über den Strich.

Im Kellerduell setzte sich der TuS Fleestedt mit 3:0 bei VSV Hedendorf/Neukloster durch. Annika Gerdau brachte Fleestedt in der 18. Minute in Führung und traf in der 88. Minute auch zum Endstand. Dazwischen war Lea Hartgen in der 69. Minute erfolgreich. Echte Big-Points für Fleestedt. Die Damen des VSV hingegen verloren nun das fünfte Spiel in Serie und stehen auf einem direkten Abstiegsplatz.

Der MTV Jeddingen gewann sein Heimspiel gegen den SV Ahlerstedt/Ottendorf II mit 2:1. Carlotta Twiefel brachte den MTV kurz vor der Pause in Führung (45.), Tessa-Marie Höft glich in der 64. Minute aus. Nur wenig später stellte Nele Gabler den Endstand her (68.). Ein wichtiger Heimsieg für Jeddingen, die dadurch im Titelrennen bleiben und ihre Heimstärke ausspielten.