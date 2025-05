Flecks Debüt bei den Profis – Vorspielen für die Zukunft

Fleck, 2024 von Borussia Dortmund gekommen, hat erst kürzlich sein Debüt in der U23 gefeiert. In Rheine hatte er nach einem Solo-Lauf (84.) die Chance auf ein Tor, doch er scheiterte am Torwart.

Für die Jung-Borussen sind Spiele wie das in Rheine, Freitag in Neunkirchen und Montag in Glehn zugleich ein Vorspielen, um vielleicht bei der Saisonvorbereitung der Profis dabei zu sein, auch im Trainingslager am Tegernsee. 2024 waren das Niklas Swider und Kilian Sauck. „Wir kennen die Jungs. Aber ich gebe zu, dass ich in der zweiten Halbzeit genauer hingeschaut habe als in der ersten“, sagte Seoane.

Swider, der seit November fest zum Profikader gehört, feierte nach seiner Verletzungspause sein Comeback in Seoanes Team. Sauck, der fußballerische Freigeist, hatte keine gute Saison, wegen Verletzungen und zwei Platzverweisen spielte er kaum, er muss sich „oben“ wieder heranarbeiten.

Chance nutzen

„Es ist für einen jungen Spieler etwas Besonderes, erstmals bei den Profis zu spielen. Klar sind da anfangs Berührungsängste, aber vor allem ist es eine Chance, zu zeigen, was man kann“, sagte Seoane mit Blick auf den Debütanten Fleck. Der soll zur neuen Saison mehr und mehr an den Herrenfußball herangeführt werden.

„Fritz hatte viele gute Bewegungen, hat einige Situationen gut aufgelöst. Man sieht schon, dass der körperliche Unterschied noch da ist. Aber das gehört dazu. Es gilt, die Technik und den Spielwitz anzupassen an den Herrenfußball“, sagte Seoane. Körperlich hat Fleck in den vergangenen Monaten schon deutlich zugelegt, nun sammelt er fußballerische Erfahrung.

Was noch dazu kommt: Öffentlichkeit. Die Borussen geben sich während der drei Testspiele volksnah. So waren in Rheine die angeschlagenen Ko Itakura und Tomas Cvancara dabei und schrieben auch während des Spiels Autogramme. „Es ist wichtig, dass wir die Nähe suchen. Das ist ein Teil von Borussia“, sagte Seoane. Für Nachwuchskräfte wie Fleck ist das eine neue Erfahrung.

„Wir wollen die Jungs belohnen. Sie sind bei uns im Talenttraining mit Guido Streichsbier, Tony Jantschke und Oliver Neuville. Jetzt wollen wir sie auch auf dem Platz sehen und sie mal näher bei der ersten Mannschaft haben“, sagte Gladbachs Chefcoach.

Der Einbau der Nachwuchskräfte ist auch ein Teil der aktuell laufenden Saisonanalyse. Eigengewächs Moritz Nicolas wurde zur Nummer eins, Rocco Reitz machte als Mitglied des Mannschaftsrates auch sportlich den nächsten Schritt, Swider schaffte den Sprung in den Profikader, seine Verletzung hat den Sechser in der vergangenen Saison wohl das Bundesliga-Debüt gekostet.

Nun geht es darum, die nächsten Talente hochzubringen. Spieler wie Veit Stange oder Charles Herrmann, der in Rheine das 4:2 erzielte, waren zuletzt schon im Training der Profis dabei. „Von den Jungs, die jetzt bei den Spielen dabei sind, werden wir den einen oder anderen dabei haben. Wer es dann sein wird, hängt auch ein wenig vom Kader ab“, sagte Seoane. Sauck, Mittelfeldspieler Nico Vidic (18), Yannick Michaelis (18) und auch der offensive Mittelfeldspieler Fleck gehören zu den Kandidaten.