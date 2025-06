Fleck und Sauck legen bei Borussias U23 los

Gladbachs Trainer, an dessen Verpflichtung zuletzt der VfL Osnabrück interessiert war, standen bei der ersten Einheit der neuen Saison 15 Feldspieler zur Verfügung. Die meisten Gesichter waren Polanski bekannt, in Mittelfeldspieler Antonio Jozanovic (18, Carl Zeiss Jena) sowie den beiden Angreifern Jan Urbich (21, Kickers Offenbach) und Justin Adozi (19, Sportfreunde Siegen) durften sich drei Sommer-Zugänge erstmals beweisen.

Dass Kushtrim Asallari, Jamil Najjar, Moustafa Moustafa, Michael Nduka und Ismail Harnafi in der kommenden Saison nicht mehr für Borussia auflaufen werden, hatte der Klub bereits im Mai verkündet. Nun steht fest, dass In-gyom Jung Borussia ebenfalls verlässt. Der 21-jährige Offensivspieler kam in den vergangenen beiden Jahren auf 47 Einsätze (sieben Tore, vier Vorlagen) in der Regionalliga West, aufgrund eines Syndesmosebandanrisses fiel er im vergangenen Herbst fast drei Monate aus.

Bei Maximilian Brüll und Angreifer Winsley Boteli, der eine Leihe anstrebt, könnte sich ebenfalls noch etwas tun. Der U23 droht zudem der Abgang ihres Topscorers Noah Pesch (20 Tore, neun Assists), an dem zahlreiche Zweit- und Drittligisten interessiert sind.

Neben Brüll waren die beiden Torhüter Maximilian Neutgens und Florian Dimmer am Samstag dabei. Darüber hinaus konnte Polanski zum Start auf Michel Lieder, Lion Schweers, Leon Ampadu, Julian Korb, Dillon Berko, Oguzcan Büyükarslan, Joshua Uwakhonye, Yannik Dasbach, Josiah Uwakhonye, Flavjo Hoxha und Talha Catkaya zurückgreifen.

Weitere Spieler rücken langsam nach

„In den ersten Tagen wird der Fokus auf einem langsamen Einstieg und den Leistungstests liegen. Danach kehren einige Nachzügler in den Kader zurück, die zunächst individuell betreut werden“, sagte Polanski. Yassir Atty, Jonathan Foss, Veit Stange, Nico Vidic, Yannick Michaelis, Fritz Fleck und Kilian Sauck steigen etwas verspätet in die Vorbereitung ein, weil sie Ende Mai noch bei der Freundschaftsspiel-Tour der Profis dabei waren.

Fleck und Sauck könnten zu den Spielern zählen, die sich ab Anfang Juli für einige Wochen bei den Profis zeigen dürfen. Für Sauck wäre es bereits das zweite Mal, im vergangenen Jahr waren auch Niklas Swider, Boteli und Charles Herrmann dabei. Wie Josiah Uwakhonye gehören Fleck und Sauck zum 2007er-Jahrgang – auf sie dürfte 2025/26 eine Pendelei zwischen Startelfeinsätzen in der U19, Herantasten an den Regionalliga-Fußball in der U23 und der punktuellen Teilnahme am Profi-Training zukommen.

Insgesamt sind zunächst neun Talente aus der U19 hochgerückt. „Sie wurden bereits im Endspurt der vergangenen Saison in unseren Kader integriert. Daher können wir relativ schnell unseren Fokus auf inhaltliche Dinge legen, viel für unsere Fitness tun und die nötigen Prinzipien verinnerlichen, die notwendig sind, um ein Team zu bilden, das jedes Spiel gewinnen will“, sagte Polanski, der noch ein paar Wochen auf Herrmann verzichten muss.

Dieser konnte die 0:3-Niederlage der deutschen U19-Nationalmannschaft beim Auftakt der Europameisterschaft am Samstag gegen die Niederlande nicht verhindern. Der Offensivspieler kam in der 79. Minute beim Stand von 0:1 in die Partie und hatte noch eine Kopfballchance, bei der er das Tor knapp verfehlte.

In der Nachspielzeit machten die Niederländer mit zwei weiteren Treffer alles klar. Im zweiten Gruppenspiel gegen England am Dienstag (19 Uhr) steht das DFB-Team von Trainer Hanno Balitsch als Tabellenletzter beim Turnier in Rumänien bereits gehörig unter Druck.