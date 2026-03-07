Flechum setzt das Zeichen - Wesuwe antwortet im Derby

Der FC Wesuwe schlägt im Derby den SV Erika-Altenberge dank eines Treffers von Christian Hocke in der Nachspielzeit mit 1:0. Im Spitzenspiel der Kreisliga Mitte-Nord sorgt Sven Hatting mit einem Doppelpack für den Flechumer 3:1-Erfolg gegen Tabellenführer Raspo Lathen. Zwei Spiele, zwei Geschichten und jede Menge Grund zum Jubeln.
Brinkmann hält Wesuwe in der Anfangsphase im Spiel
Der FC Wesuwe erwischte im Derby keinen guten Start. Die Gastgeber aus Erika/Altenberge bestimmten zunächst das Geschehen und erspielten sich mehrere gute Abschlussmöglichkeiten. Besonders Maik Schütte sowie Christopher und Leon Schulte kamen zu Chancen, doch Wesuwes Torhüter Fabian Brinkmann zeigte einen starken Auftritt und bewahrte seine Mannschaft mehrfach vor einem Rückstand.
Nach rund einer halben Stunde fand Wesuwe besser in die Partie. Klare Torchancen blieben jedoch auf beiden Seiten aus, sodass es mit einem torlosen Remis in die Halbzeitpause ging.
Hocke trifft spät zum Derby-Sieg
Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Wesuwe deutlich verbessert. Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte bot sich Marco Feringa die große Möglichkeit zur Führung, doch der Altenberger Torhüter reagierte stark und verhinderte den Treffer.
In der Folge entwickelte sich eine lange Phase ohne nennenswerte Chancen. Erst in der Schlussphase setzte Wesuwes Trainer Schulte mit mehreren Wechseln noch einmal offensive Impulse.
Als bereits alles auf ein Unentschieden hindeutete, fiel doch noch die Entscheidung: In der zweiten Minute der Nachspielzeit segelte ein Freistoß aus dem Halbfeld in den Strafraum. Christian Hocke war zur Stelle und köpfte den Ball zum 1:0 ins Netz (90.+2). Kurz darauf beendete der Schiedsrichter die Partie.
Mit dem Auswärtssieg übernimmt der FC Wesuwe wieder die Tabellenführung und liegt nun einen Punkt vor dem Verfolger, allerdings bei einem Spiel mehr. Bereits am Mittwoch geht es für Wesuwe im Nachholspiel beim TuS Aschendorf weiter.
Hatting trifft doppelt - Gudewill erhöht früh
Der SV Flechum eröffnete am Freitagabend gegen den SV Raspo Lathen den 17. Spieltag und erwischte einen perfekten Start. Bereits in der 18. Minute brachte Sven Hatting die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Nur vier Minuten später legte Hatting nach und erhöhte mit seinem zweiten Treffer des Abends auf 2:0 (22.).
Flechum blieb effektiv und schlug kurz darauf erneut zu: Nils Gudewill stellte in der 28. Minute auf 3:0 und sorgte damit früh für klare Verhältnisse.
Lathen mit mehr Ballbesitz - Flechum verteidigt stark
Im weiteren Verlauf hatte Lathen über weite Strecken mehr Spielanteile, fand jedoch kein Mittel gegen die konzentrierte Flechumer Defensive. Torhüter Nico „Katze“ Hatting überzeugte mit mehreren starken Paraden und verhinderte, dass die Gäste ihre Druckphasen in Treffer umwandeln konnten.
Erst in der Nachspielzeit kam Raspo Lathen noch einmal heran, als ein Eigentor zum 3:1 führte. Dabei blieb es jedoch, sodass der SV Flechum das Spitzenspiel dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung für sich entschied.
Am kommenden Sonntag trifft Flechum auf den SV Erika-Altenberge.