Flechum setzt das Zeichen - Wesuwe antwortet im Derby

Der FC Wesuwe erwischte im Derby keinen guten Start. Die Gastgeber aus Erika/Altenberge bestimmten zunächst das Geschehen und erspielten sich mehrere gute Abschlussmöglichkeiten. Besonders Maik Schütte sowie Christopher und Leon Schulte kamen zu Chancen, doch Wesuwes Torhüter Fabian Brinkmann zeigte einen starken Auftritt und bewahrte seine Mannschaft mehrfach vor einem Rückstand.

Nach rund einer halben Stunde fand Wesuwe besser in die Partie. Klare Torchancen blieben jedoch auf beiden Seiten aus, sodass es mit einem torlosen Remis in die Halbzeitpause ging.

Hocke trifft spät zum Derby-Sieg

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Wesuwe deutlich verbessert. Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte bot sich Marco Feringa die große Möglichkeit zur Führung, doch der Altenberger Torhüter reagierte stark und verhinderte den Treffer.

In der Folge entwickelte sich eine lange Phase ohne nennenswerte Chancen. Erst in der Schlussphase setzte Wesuwes Trainer Schulte mit mehreren Wechseln noch einmal offensive Impulse.

Als bereits alles auf ein Unentschieden hindeutete, fiel doch noch die Entscheidung: In der zweiten Minute der Nachspielzeit segelte ein Freistoß aus dem Halbfeld in den Strafraum. Christian Hocke war zur Stelle und köpfte den Ball zum 1:0 ins Netz (90.+2). Kurz darauf beendete der Schiedsrichter die Partie.

Mit dem Auswärtssieg übernimmt der FC Wesuwe wieder die Tabellenführung und liegt nun einen Punkt vor dem Verfolger, allerdings bei einem Spiel mehr. Bereits am Mittwoch geht es für Wesuwe im Nachholspiel beim TuS Aschendorf weiter.