Flechum legt im Stadtpokal furios los

– Foto: Sascha Drenth

SV Flechum startet erfolgreich in den Stadtpokal und setzt sich mit 6:2 gegen die SpVgg Hülsen Westerloh durch.

Nach 26 Minuten brachte Nils Gudewill die Gäste mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause glich Michael Vey für Hülsen Westerloh aus. Direkt nach dem Seitenwechsel drehte Vey die Partie mit seinem zweiten Treffer und stellte auf 2:1.

Flechum übernahm von Beginn an die Kontrolle und war über weite Strecken spielbestimmend. Dennoch blieb im Passspiel und im Abschluss einiges Stückwerk, sodass sich die Partie phasenweise offener gestaltete als es der Spielverlauf vermuten ließ.

Flechum reagierte entschlossen. Gudewill traf in der 58. Minute zum Ausgleich. Tobias Struckmann brachte sein Team in der 66. Minute erneut in Führung, nur eine Minute später erhöhte Max Robben auf 4:2. In der Schlussphase sorgten Lukas Robben in der 80. Minute und Niklas Markus in der 88. Minute für klare Verhältnisse.

Am Mittwoch geht es für Flechum im Kampf um den Gruppensieg weiter. Gegner ist dann der Haselünner SV.