Flavio Ribeiro neuer Trainer in Wiltz

Flavio Ribeiro – Foto: Guy Masselter

Aus organisatorischen Gründen konnten wir folgenden Nachtrag erst am Mittwoch auf unseren Redaktionsplan setzen, wir bitten um Verständnis.

Wie der FC Wiltz 71 bereits am Montagabend in seinen sozialen Netzwerken bekanntgab (s.u.), hat der Verein einen neuen Cheftrainer gefunden. Flavio Mendonca Ribeiro, der einst bei Norden 02 und zu Beginn letzter Saison bei Marisca Mersch in der Verantwortung stand, ist der offizielle Nachfolger von Nesad Omerasevic.

Dieser hatte nach der 0:1-Niederlage gegen Schlusslicht Steinsel seinen Rücktritt eingereicht. Seitdem leiteten Lorenzo Lucania und Noah Reinertz die Geschicke der 1.Mannschaft des Vereins auf Interimsbasis. Bereits am heutigen Abend wird Ribeiro mit seiner neuen Mannschaft im Einsatz sein, wenn Wiltz Niederkorn im Pokal empfängt.