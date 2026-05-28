Flavio Peter wurde zum besten Spieler der Saison gekürt 

WBs Flavio Peter mit dem Best Player Award der Saison. Links Sportchef Stephan Zollinger, rechts Präsident Martin Meili. – Foto: Kaspar Köchli

Die Trainer und Captains der drei 1.-Liga-Gruppen stimmten kürzlich über die besten Spieler der Saison 2025/2026 ab. Dabei fiel die Wahl auf Wettswil-Bonstettens Flavio Peter.

Der 30-Jährige überzeugt seit Jahren mit seinen konstant guten Leistungen, zudem verfügt er über einen ausserordentlichen Torriecher. In der laufenden Saison gelangen im bereits sagenhafte 21 Treffer, der zweitbeste Wert in der gesamten 1. Liga.

Obschon Peter bestimmt in höheren Ligen hätte spielen können, blieb er dem FCWB stets treu – in Kürze wird er seine 300. Partie für die Rotschwarzen bestreiten.