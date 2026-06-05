"Flattermann gehabt": FC Rottach-Egern schlägt TSV Hartpenning Relegation zur Kreisklasse von Benedikt Hub · Heute, 09:45 Uhr · 0 Leser

Risikoarmes Spiel: Wenige zwingende Torchancen ergaben sich in der Relegation zwischen dem TSV Hartpenning (weiß) und dem FC Rottach-Egern. – Foto: THOMAS PLETTENBERG

Der FC Rottach-Egern hat sich im Relegations-Hinspiel einen knappen Vorsprung verschafft. Kapitän Samet Yilmazer traf in der 82. Minute zum 1:0 gegen den TSV Hartpenning.

Ein risikoarmes, aber intensives Spiel lieferten sich der FC Rottach-Egern und der TSV Hartpenning im Relegations-Hinspiel um den letzten verbleibenden Kreisklassenplatz am Feiertag. In der Anfangsphase tasteten sich die beiden merklich nervösen Teams vor 590 Zuschauern lediglich ab. „Wir haben in der ersten Halbzeit einen kleinen Flattermann gehabt“, berichtet FC-Trainer Veit Habersetzer. Seine Mannschaft hielt in dieser Phase den Ball zwar in den eigenen Reihen, konnte ihren Ballbesitz jedoch nicht in zwingende Möglichkeiten ummünzen.

"Wir waren super diszipliniert" Die Hartpenninger lauerten dagegen nach individuellen Fehlern im Rottacher Spielaufbau immer wieder auf Konterchancen. Nach einem schnellen Einwurf tauchte TSV-Stürmer Johannes Noderer in der elften Minute plötzlich vor dem Tor von Kilian Zimmer auf, verzog aber knapp am rechten Pfosten vorbei. Nur wenig später klärte Rottachs Gabriel Kiekenbeck einen Abschluss von Hartpennings Flügelflitzer Maximilian Burggraf per Kopf auf der Linie. „Wir waren super diszipliniert und haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, lobt Hartpennings Coach Florian Voit seine Elf. „Wir haben auf unsere Chancen gelauert. Das einzige Manko ist, dass wir die nicht gemacht haben.“