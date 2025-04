Flatten verlässt Sindorf – "Tischtuch haben nicht wir zerschnitten"

"Die Gründe für den Rücktritt liegen insbesondere in differenzierten Ansichten über die Ausrichtung in der Zukunft und in Themen zur weiteren Entwicklung und Planung in Bezug auf die Mannschaft und auch die Aufgabentrennung von Trainer und Vorstand und Kompetenzen. Und da waren einige Dinge für mich in der Form nicht mehr tragbar“, erklärte Flatten. Er betont: "Ich habe eine lange Reise mit dem VfL Sindorf hinter mir – von der Kreisliga B bis in die Landesliga. Viele Freunde in der Mannschaft und im Verein. Aber ich musste für mich selbst den Schlussstrich ziehen.“

Auch sportlich sei die Lage kompliziert gewesen, der Kader sei nach dem Landesliga-Abstieg sehr dünn gewesen. "Wir hätten zum Teil ohne A-Jugend-Spieler keine elf Mann auf den Platz bekommen.“ Dennoch sei er überzeugt: „Die Qualität der Mannschaft reicht aus, um in den letzten Spielen die nötigen Punkte zu holen.“