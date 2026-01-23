Flankengefahr trifft Abschlussstärke

Leichte Vorteile für 96? Insgesamt standen sich beide Klubs in der 1. und 2. Bundesliga bislang 35-mal gegenüber. Hannover 96 entschied zehn Begegnungen für sich, elf Partien endeten unentschieden, 14-mal gingen die Punkte nach Düsseldorf. Die jüngere Bilanz spricht jedoch klar für die Roten: Neun Siege aus den vergangenen zehn Pflichtspielen und keine Heimniederlage seit 2018 unterstreichen die positive Entwicklung aus Sicht der Niedersachsen. Die Ausgangslage im Angriff könnte kaum unterschiedlicher sein. Hannover 96 hat in dieser Saison bereits 31 Treffer erzielt und gehört damit zur Spitzengruppe der Liga – nur drei Teams waren bislang noch erfolgreicher. Fortuna Düsseldorf hingegen stellt mit 16 Toren die schwächste Offensive der 2. Bundesliga. Während 96 seinen mutigen Offensivansatz regelmäßig in Zählbares ummünzt, fehlt den Rheinländern bislang die Effizienz vor dem Tor.

Flanken als Schlüsselthema Ein zentrales Duell entscheidet sich über die Außenbahnen. Hannover erzielte aus dem laufenden Spiel lediglich ein Tor nach einer Flanke, zeigte sich defensiv bei Hereingaben jedoch anfällig: Sieben Gegentreffer nach Flanken sind der zweithöchste Wert der Liga. Genau hier liegt Düsseldorfs Stärke. Mit 230 Flanken aus dem Spiel belegt die Fortuna ligaweit Rang zwei – nur Dynamo Dresden schlägt noch häufiger Hereingaben. Hannover kommt im Vergleich auf 170 Flanken. Defensiv präsentieren sich die Düsseldorfer bei diesem Thema hingegen äußerst stabil: Nur zwei Gegentore nach Flanken sind der Bestwert der Liga.