Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Sport News Südwest, IMAGO
Flankengefahr trifft Abschlussstärke
Die Fakten vor dem Heimspiel von Hannover 96 gegen Fortuna Düsseldorf
Vor dem Heimspiel am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf (Anpfiff: 13 Uhr) treffen zwei Mannschaften mit sehr unterschiedlichen Stärken und Schwächen aufeinander. Während Hannover 96 offensiv zu den produktivsten Teams der 2. Bundesliga zählt, sucht die Fortuna weiterhin nach Durchschlagskraft im Angriff. Die wichtigsten Zahlen und Fakten zur Partie im Überblick.
Leichte Vorteile für 96?
Insgesamt standen sich beide Klubs in der 1. und 2. Bundesliga bislang 35-mal gegenüber. Hannover 96 entschied zehn Begegnungen für sich, elf Partien endeten unentschieden, 14-mal gingen die Punkte nach Düsseldorf. Die jüngere Bilanz spricht jedoch klar für die Roten: Neun Siege aus den vergangenen zehn Pflichtspielen und keine Heimniederlage seit 2018 unterstreichen die positive Entwicklung aus Sicht der Niedersachsen.
Die Ausgangslage im Angriff könnte kaum unterschiedlicher sein. Hannover 96 hat in dieser Saison bereits 31 Treffer erzielt und gehört damit zur Spitzengruppe der Liga – nur drei Teams waren bislang noch erfolgreicher. Fortuna Düsseldorf hingegen stellt mit 16 Toren die schwächste Offensive der 2. Bundesliga. Während 96 seinen mutigen Offensivansatz regelmäßig in Zählbares ummünzt, fehlt den Rheinländern bislang die Effizienz vor dem Tor.
Flanken als Schlüsselthema
Ein zentrales Duell entscheidet sich über die Außenbahnen. Hannover erzielte aus dem laufenden Spiel lediglich ein Tor nach einer Flanke, zeigte sich defensiv bei Hereingaben jedoch anfällig: Sieben Gegentreffer nach Flanken sind der zweithöchste Wert der Liga. Genau hier liegt Düsseldorfs Stärke. Mit 230 Flanken aus dem Spiel belegt die Fortuna ligaweit Rang zwei – nur Dynamo Dresden schlägt noch häufiger Hereingaben. Hannover kommt im Vergleich auf 170 Flanken.
Defensiv präsentieren sich die Düsseldorfer bei diesem Thema hingegen äußerst stabil: Nur zwei Gegentore nach Flanken sind der Bestwert der Liga.
Auch in der Defensivarbeit zeigt sich ein Kontrast. Hannover 96 lässt nur wenige Abschlüsse zu – lediglich zwei Teams gestatteten ihren Gegnern bislang weniger Torschüsse (211). Lediglich Schalke 04 steht hier noch stabiler. Fortuna Düsseldorf sieht sich deutlich häufiger unter Druck: 278 gegnerische Abschlüsse sprechen für eine hohe Belastung der Defensive.
Bekannte Verbindungen
Neben sportlichen Aspekten bringt das Duell auch personelle Überschneidungen mit sich. Havard Nielsen und Boris Tomiak standen ebenso schon in Hannover und Düsseldorf unter Vertrag wie 96-Geschäftsführer Jörg Schmadtke, der zwischen 1973 und 1993 das Trikot der Fortuna trug. Auf Düsseldorfer Seite kehren mit Kenneth Schmidt und Florent Muslija zwei ehemalige 96-Spieler an den Maschsee zurück.
Die Zahlen deuten auf ein spannendes Aufeinandertreffen hin: Abschlussstärke gegen Flankenflut, defensive Stabilität gegen Offensivdrang – und eine Partie, in der Details den Ausschlag geben dürften.