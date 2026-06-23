Flamur Berisha und Marlon Faß verlassen die Stuttgarter Kickers

– Foto: Stuttgarter Kickers

Marlon Faß kam vor der vergangenen Saison per Leihe von Dynamo Dresden und spielte 34 Mal für die Kickers. Dabei gelangen ihm elf Tore und vier Vorlagen.



Lutz Siebrecht, Geschäftsführer Sport, sagt: „Wir bedanken uns bei Flamur Berisha und Marlon Faß für ihren Einsatz in unserem Trikot und wünschen beiden für ihre sportliche und persönliche Zukunft alles Gute. Gleichzeitig haben wir die Kaderplanung für die kommende Saison frühzeitig vorangetrieben und bereits mehrere spannende Offensivspieler verpflichtet. Wir sind überzeugt, dass wir damit die Weichen auf den vorderen Positionen für die kommende Saison gestellt haben.“



Flamur Berisha sagt: „Vielen Dank an die Fans, meine Mitspieler und den Verein für die gemeinsame Zeit und die Unterstützung. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Wir sehen uns wieder!“



Marlon Faß sagt: „Ein Jahr, das ich nicht vergessen werde, für so einen besonderen Verein gespielt zu haben. Danke an die Fans für ihre Unterstützung und an alle Verantwortlichen und Mitarbeiter für das Vertrauen und die Zusammenarbeit. Ich gehe mit großer Dankbarkeit und vielen schönen Erinnerungen.“