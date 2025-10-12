Flammende Botschafterin fürs Ehrenamt

Flonheim. Am Ehrenamt scheiden sich die Geister. Die einen wollen sich erst gar nicht in den Dienst der Gesellschaft stellen. Andere möchten es nicht missen. So wie Marion Pichl-Becker, die nun ihren Abschied als Jugendleiterin beim FV Flonheim gegeben hat. Nach 25 Jahren und mit feuchten Augen. Hätte es die Lebenswirklichkeit der Einzelhandelskauffrau erlaubt, sie wäre weiterhin dabei, sagt die 64-Jährige. Aber sie habe sich aus gesundheitlichen Gründen entlasten müssen. Leider.

Marion Pichl-Becker sprüht vor Vitalität und Begeisterung, wenn es um ihr Hobby geht. Als Trainerin hat sie sich engagiert, im Vorstand des FV oder als Protagonistin im Mädchenfußball - und, vielleicht ihr größtes Verdienst, als Botschafterin fürs Ehrenamt. Jahrelang schaffte sie es, junge Frauen als Kindertrainerinnen zu mobilisieren. Sie holte die oft Reservierten aus der Reserve. Mit ihrer natürlichen Art half sie, Ängste überwinden, Selbstvertrauen schöpfen. Ihr Vorbild trug dazu bei, dass Mitmenschen, die keinen Gedanken ans Ehrenamt verloren, plötzlich ein Ehrenamt übernahmen.

Viele Erfahrungen und Anekdoten warf die Fußballerin in die Waagschale, um andere davon zu überzeugen, dass der Spaß und die Freude am Ehrenamt die damit verbundene Arbeit überwiegen. „Die Freude in den Gesichtern der Kinder zu sehen“, schildert sie, war in all den Jahren ihr Hauptantrieb. Diese glücklich machenden Impressionen waren es, mit denen sie andere lockte, es ihr gleichzutun. Und das mit viel Erfolg.

Weitere überzeugende Argumente waren die Chancen, sich weiterzuentwickeln. Vorbehalte, Verantwortung zu übernehmen, überwindet man am besten, indem man sich qualifiziert fühlt, sagt sie. Der FV Flonheim förderte die angehenden Trainerinnen mit Ausbildungsangeboten an der Sportschule des Südwestdeutschen Fußballverbands in Edenkoben, ergänzt Helmer Becker, Ex-Vorsitzender beim FV und ihr Ehemann. Es brauchte allerdings den Schubs, mutig übern Schatten zu springen. Den gab im Zweifelsfall Marion Pichl-Becker. Intuitiv, mitreißend, authentisch - eben so, wie es zweieinhalb Jahrzehnte ihre Art war.

Skepsis von anderen irrelavant

Dabei hat die Mittsechzigerin aus eigenen Erfahrungswerten geschöpft. Als sie vor 25 Jahren ins Fußballgeschäft einstieg, wurde das von Männern skeptisch verfolgt. „Das wird sowieso nichts“, habe sie seinerzeit immer wieder gehört. Doch die in Flonheim Zugezogene hatte ihre Vorstellungen. Eine davon: Im Verein jeden Jugendjahrgang mit zwei Mannschaften besetzt haben. Das realisiert zu haben, macht sie megastolz. Sich allen Unkenrufen zum Trotz durchgesetzt zu haben, prägte ihre Persönlichkeit.

Heute ist sie sicher, dass sie ihre leitende Position in einem Bekleidungsgeschäft auch ihrem Engagement im Ehrenamt verdankt. Teamfähigkeit, Durchhaltevermögen und eine gute Portion Kreativität zeichnen Sportfunktionärinnen vom Schlage Marion Pichl-Beckers aus. Diese Überzeugung vertrat ihr Chef. Danach suchte er. Und fand mit der Flonheimerin genau die Richtige.

Das Ehrenamt eröffnete ihr Möglichkeiten, die sie ohne Ehrenamt nie gehabt hätte, reflektiert Ex-Hockeyerin Marion Pichl-Becker weiter. So den Besuch bei einem Zukunfts-Kongress den Deutschen Fußball-Bundes, bei dem sie sich, ihre Ideen und Erfahrungen einbringen konnte. Diese Wertschätzung tat gut. Genau wie das Gefühl, Spitzenkräften des Verbands auf Augenhöhe zu begegnen. Ihre Stimme gibt ihren Worten besonderes Gewicht, als sie sagt: „Es hat mich damals sehr geehrt, mit dem ehemaligen SWFV-Präsidenten Dieter Drewitz beim Essen an einem Tisch zu sitzen.“

An solche Erlebnisse aber dachte sie nicht vor 25 Jahren, als sie ihr ersten Training mit einer Kindergruppe hielt. Sie hatte nur vor Augen, dass sie ihrem jüngsten Kind so früh als möglich den Fußballsport eröffnen wollte. „In vielen Vereinen wie etwa dem SV Bechtolsheim wurde Fußball für die Bambinis angeboten. Beim FV Flonheim nicht“. Sie änderte das und stürzte sich in ein Abenteuer, das sie ein Vierteljahrhundert lang nicht mehr losließ. Ob sie die Entscheidung von damals jemals bereut habe? „Nein“, entgegnet die Enthusiastin: „Ich würde es immer wieder genauso machen“.





