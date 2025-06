Flamersheim will für nächste Überraschung sorgen

So., 22.06.2025, 15:00 Uhr

Flamersheim spielte eine überzeugende Saison. Die Spielzeit beendete die SG auf einem starken dritten Platz, hatte gleichzeitig jedoch einen großen Abstand auf die Aufstiegsplätze. Bessenich hatte hingegen eine schwierigere Saison, allerdings mit einem versöhnlichen Abschluss. Zwei Spieltage vor Schluss stand der SV auf einem direkten Abstiegsplatz. Durch zwei Siege in den letzten beiden Partien schaffte die Mannschaft tatsächlich noch den Klassenerhalt.

Im Pokal konnte sich der Bezirksligist zudem gegen alle Kreisligisten durch setzen und es somit bis ins Finale schaffen. Der Gegner des Endspiels schaffte im Halbfinale eine unglaubliche Überraschung. Flamersheim setzte sich mit 3:1 gegen Landesligist SC Germania Erftstadt-Lechenich durch.

"Das Finale ist jetzt die Krönung"

In Flamersheim herrscht Zufriedenheit nach der starken Saison. "Wir haben unser Saisonziel bereits erreicht und stehen in der Liga auf einem guten Tabellenplatz. Im Pokal haben wir mit dem Einzug in den Mittelrheinpokal bereits einen großen Erfolg gefeiert", sagte der Trainer Marco Markwald. Weiter führte er aus: "Das Finale ist jetzt die Krönung – es kann diese ohnehin schon erfolgreiche Saison nur noch schöner machen."

Nach einer Spielzeit im Mittelfeld der Kreisliga A, klopfte sein Team in der abgelaufenen Saison wieder oben an.

Bessenich als Favorit

Die Mannschaft von Markwald verbesserte sich im Vergleich zum letzten Jahr um ganze sieben Plätze. Doch auch der kommende Gegner kann, durch den doch noch erreichten Klassenerhalt, mit einem guten Gefühl in die Partie gehen.

Mit Blick auf das Duell äußerte der Übungsleiter des A-Ligisten folgendes: "Bessenich geht sicherlich als klarer Favorit ins Spiel. Dennoch werden wir unser Spiel durchziehen und alles daransetzen, diese erfahrene Mannschaft zu schlagen."

Ob dies schlussendlich gelingt, bleibt abzuwarten. Eins ist jedoch klar: Mit einem Überraschungssieg gegen den Bezirksligisten würde diese Saison in die Vereinsgeschichte eingehen.