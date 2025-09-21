FlaKi-Kapitän Lukas Mager (vorne rechts) - hier vor dem Spiel gegen Weilerswist - traf in Mechernich zum 1:0 – Foto: Marian Stanienda

FlaKi und Schöneseiffen mit wichtigen Siegen im Tabellenkeller So lief der 5. Spieltag der Kreisliga A

Der fünfte Spieltag ist vorbei und so langsam kristallisiert sich ein Tabellenbild heraus. Ganz vorne gibt es zwei Mannschaften die sich die Maximalbeute von 15 Zählern aus fünf Spielen gesichert haben. Sötenichs Erfolg mit 4:2 Lommersum bedeutet Platz eins. Ein paar Tore schlechter ist Zülpich II nach dem 3:1 in Golbach. Beide Mannschaften werden aber verolgt von den Bezirksligaabsteigern Nierfeld und Dahlem Schmidtheim mit zwölf Punkten und zuletzt jeweils vier Siegen in Folge. Während Nierfelds 9:2 beim TuS Vernich eine klare Sache war, so musste Dahlem-Schmidtheim ein 0:2 zur Pause gegen Frauenberg aufholen. Sechs Tore zwischen der 58. und 89. Minute sprechen allerdings eine klare Sprache. Die SG ist topfit und kann Spiele hinten raus für sich entscheiden. In diesem Fall mit 6:2. Auf Platz fünf steht der SSV Weilerswist, der das Verfolgerduell gegen Schönau mit 2:1 für sich entschied. Das Mittelfeld auf Platz neun und zehn bekleiden Mechernich und Flamersheim/Kirchheim. Und das, weil die SG FlaKi die Mechernicher Premiere auf dem Kunstrasenplatz am Schulzentrum mal so richtig zum Platzen brachte. Klar und deutlich mit 6:0 gewann Flamersheim/Kirchheim und sicherte sich damit den ersten Saisonsieg. Diesen fuhr auch der SV Schöneseiffen im Kellerduellmit den Sportfreunden DHO ein. Der SVS gewann 3:1 verließ die Abstiegsplätze, wo nun Golbach mit einem und Lommersum und DHO mit keinem Punkt stehen.

Das sind die Spieltagsfakten mit 43 Toren: SG Dahlem-Schmidtheim – SV Frauenberg 6:2

SG Dahlem-Schmidtheim: Yannick Schmitz, Leon Merget (76. Niklas Dümmer) (84. Joseph Jentges), Timo Wassong, Dino Halilic, Niklas Hahn, Leon Ingenhaag (57. Luca Caputo), Christopher Haep (57. Johann Jentges), Aleksandr Miller, Fabian Thur, Silvio Ferjani, Alexander Haep - Trainer: Christian Hammes

SV Frauenberg: Chris Hossdorf, Daniel Lüssem (69. Milan Jonathan Fischer), Deniz Arigan (57. David Dams), Leon Vohsen (63. Can Yasin Arigan), Wesley Schleicher, Denis Moruz, Marcel Motz, Jan Tornow, Sinan Hannes (79. Tom Bauer), Sebastian Kaiser (28. Ben Huthmacher), Justin Brams - Trainer: Kurt Krüger

Schiedsrichter: Ismael Gündogan - Zuschauer: 130

Tore: 0:1 Wesley Schleicher (18. Foulelfmeter), 0:2 Deniz Arigan (45.+1), 1:2 Dino Halilic (58.), 2:2 Silvio Ferjani (64.), 3:2 Luca Caputo (68.), 4:2 Johann Jentges (70.), 5:2 Silvio Ferjani (84.), 6:2 Aleksandr Miller (89.)



SSV Golbach 1928 – TuS Chlodwig Zülpich 1896 II 1:3

SSV Golbach 1928: Vitali Yuianets, Jan Hofmann, Lukas Malsbenden (60. Nils Ruthenbeck), Marius Kremp, Kai Müller, Maurice Gölden, Sebastian Mertz, Richard Stier (80. Finn Harnisch), Raphael-Stefan Kremp, Max Hofmann, Jean-Claude Kamano (76. Jan Malsbenden) - Trainer: Andreas Malsbenden - Trainer: Michael Müller - Trainer: Max Hofmann

TuS Chlodwig Zülpich 1896 II: Robin Metternich, Jonas Hintzen (89. Sercan Devin Güllü), Ben Reimann, Leon Seeberger (46. Dennis Kutscheruk), Jakob Raudszus (75. Dave Dahlmann), Sebastian Esser, Jakob Fischer (89. Elahi Rahman), Torsten Heß, Lukas Bungart, Daniel Esser, Fabian Schmitz (67. Robin Ritz) - Trainer: Marc Altendorf

Schiedsrichter: Lars Jungmann - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Max Hofmann (32.), 1:1 Leon Seeberger (35.), 1:2 Jakob Fischer (48. Foulelfmeter), 1:3 Jakob Fischer (62.)

Gelb-Rot: Jan Hofmann (40./SSV Golbach 1928/)

Gelb-Rot: Raphael-Stefan Kremp (70./SSV Golbach 1928/)



TuS Vernich 1927 – SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929 2:9

TuS Vernich 1927: Maxim Klinov, Max Wasserschaff (66. Stefan Wolter), Nicklas Czmok, Fiete Schwarz (79. Paul Merkler), Simon Ratmann, Finn Pleger, Elias Platz (65. Marten Pleger), Luc Kajba, Arber Kryeziu, Maurice Platz - Trainer: Georg Wall

SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929: Alican Isitmen, Tim Wagner, Thomas Nonnen, Patrick Pohl (80. Felix Klinkhammer), Jonas Küpper (80. David Küpper), Luca Bläser, Oleksandr Chornyi (70. Marcel Maus), Mory Kaba (66. Julian Schlag), Nils Hahn, Sven Pohl, Yannick Schorn (70. Marlon Vogt) - Trainer: Dirk Scheer

Schiedsrichter: Thomas Broszeit - Zuschauer: 85

Tore: 0:1 Mory Kaba (28.), 0:2 Oleksandr Chornyi (30.), 0:3 Sven Pohl (41.), 0:4 Mory Kaba (44.), 1:4 Maurice Platz (60.), 1:5 Yannick Schorn (70.), 1:6 Jonas Küpper (74.), 1:7 Marlon Vogt (82.), 1:8 Thomas Nonnen (85.), 2:8 Marten Pleger (88.), 2:9 Sven Pohl (90.+3)



SV Schöneseiffen 1950 – Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim 3:1

SV Schöneseiffen 1950: Tobias Heinen, Niklas Kirch, Paul Cordel (56. Pascal Meyer), Nils Fink, Martin Hupp, Dominik Dreßen, Lukas Sauer (93. Christopher Dreßen), Maurice Niedermeier, Felix Jenniches (92. Dennis Heinen), Marcel Hupp, Timo Bornewasser (85. Felix Zimmer) - Trainer: Heiko Zimmer

Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim: Jamey Idema, Floridon Patusha (60. Aaron Dubbelfeld), Niklas Wesling, Aziz Neziri (46. Youssef Khabbaz), Adrian Hajdini (72. Brayan Pedro), Eren Catak, Maciej Wojnowski, Paul Alberty, Vladyslav Shukhovtsev, Salah Kacem, Kadiata Mbaya Mudiangombe - Trainer: Christoph Hemmersbach

Schiedsrichter: Michael Schindler - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Timo Bornewasser (27.), 2:0 Marcel Hupp (68.), 2:1 Maciej Wojnowski (73.), 3:1 Maurice Niedermeier (86.)



TuS Mechernich 1897 – SG Flamersheim / Kirchheim 0:6

TuS Mechernich 1897: Tom Nitschke, Leon Radschibajev (46. Tim de Jong), Niklas Borgelt (46. Dominik Britz), André Beaujean (67. Luca Althausen), Sven Lepartz (46. Oliver Kröll), Tobias Hoß, Moritz Zinken, Leo Evertz, Nils Althausen, Kevin Mießeler, Jens Honnef - Trainer: Torsten Flimm - Trainer: Mirco Mertens - Trainer: Nicolas Hohn

SG Flamersheim / Kirchheim: Niels Brück, René Müller, Lorenz Schlüpen, Sven Förster (70. Maximilian Carstensen), Julian Seliger, Lukas Mager, Paul Doppelfeld (79. Yannik Ramm), Daniel Graichen (76. Eduard Lindner), Oleh Ponochovnyi, Leon Trichkovski, Tom Thiele (35. Kasimir Johannes Reutershan) - Trainer: Marco Markwald

Schiedsrichter: Roland Regelin - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Lukas Mager (3.), 0:2 Tom Thiele (14.), 0:3 Daniel Graichen (28.), 0:4 Leon Trichkovski (35.), 0:5 Paul Doppelfeld (55.), 0:6 Kasimir Johannes Reutershan (90.+3)



SV Sötenich 1919 – SSV Eintracht Lommersum 1920 4:2

SV Sötenich 1919: Lars Kreuser, Simon Weishaupt, Jonah Weishaupt, Lars Knebel, Marvin Neumann (69. Lukas Hanf), Tim Jäckel, Martin Schmitz (75. Ben Winter), Simon Züll, Dennis Jäckel (88. Tim Schmitz), Jens Knebel, Paul Hrziwnak - Trainer: Markus Sabel

SSV Eintracht Lommersum 1920: Leon Wynen, Niklas Schwarzenbacher, Joshua Schramm (73. Julian Durst), Alexander Joist, Andreas Struve, Jan-Niklas Runkel, Witali Rempel (62. Robin Ron Schmitz), Lukas Goetz, Simon Bell, Max Nitz (93. Tom Weiler), Marcel Ebel - Trainer: Sebastian Reisenauer

Schiedsrichter: Noah Schmuck (Blankenheim) - Zuschauer: 90

Tore: 1:0 Martin Schmitz (36. Foulelfmeter), 1:1 Max Nitz (60.), 2:1 Martin Schmitz (67.), 3:1 Jens Knebel (68.), 3:2 Joshua Schramm (70.), 4:2 Jens Knebel (78.)



SSV Weilerswist 1924 – TSV Schönau 2:1

SSV Weilerswist 1924: Daniel Arndt, Kai Karamouzas, Max Becker, Björn Büscher, Felix Kortholt, Solehi Salohidin, Robin Maximilian Berk (86. Maxim Zajcev), Sven Stanienda (59. Dennis Besirovic), Firat Bagkan, Mike Nandzik (69. Daouda Coulibaly), Luis Kampermann (76. Stefan Silva-Santos) - Trainer: Frederik Ziburske

TSV Schönau: Thomas Duell, Sebastian Nietmann, Alexander Latz, Tom Neukirch, Lukas Stollenwerk, Norman Loepke, Lukas Wollenweber, David Nolte (69. Benedikt Vögtel), Chris Schmauder, Florian Metzen (80. Luis Breuer), Tim Breuer - Trainer: Gerrit Ueckert

Schiedsrichter: Rainer Calmus - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Firat Bagkan (16.), 1:1 Tim Breuer (64.), 2:1 Felix Kortholt (66.)



Bei den Torschützen tat sich heute zunächst einmal Jens Knebel vom SV Sötenich hervor. Mit seinem Doppelpack gegen Lommersum springt der der 25-Jährige auf die nun dreigeteilte Position eins. Diesen Platz teilt er sich mit dem 20-Jährigen Yannick Schorn vom SV Nierfeld, der heute einmal traf und dem 19-Jährigen Tim Breuer vom TSV, der ebenfalls einen Treffer erzielen konnte.

Das Ranking der besten Torschützen: 1. Tim Breuer (TSV Schönau): 8

1. Yannick Schorn (SV Nierfeld): 8

1. Jens Knebel (SV Sötenich): 8

4. Sven Pohl (SV Nierfeld): 7

5. Jens Honnef (TuS Mechernich): 5

5. Marcel Blum (TuS Zülpich II): 5

5. Felix Kortholt (SSV Weilerswist): 5

5. Johann Jentges (SG Dahlem-Schmidtheim): 5

9. Silvio Ferjani (SG Dahlem-Schmidtheim): 4

9. Martin Schmitz (SV Sötenich): 4

9. Maurice Platz (TuS Vernich): 4

12. Es folgen neun Spieler die drei Treffer erzielt haben.