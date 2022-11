„Flaggschiff“ mit Last-Minute-Punkt

Beide Teams hatten mit eingeschränkter Sicht zu kämpfen (auch für den Berichterstatter schwierig alles zu sehen). Zu Spielbeginn zog Nebel auf, der sich im Laufe der Partie immer mehr verdichtete. Zudem war ein Flutlicht ausgefallen. Dennoch waren alle gewillt, das Spiel durchzuziehen. Die SG Wyhl/Endingen III geriet früh in Rückstand. Ein Flachschuss landete im langen Eck (6.). Danach entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, ehe unsere SG das Spiel mehr und mehr an sich zog. Müller hatte einen guten Freistoß, welcher aus dem Eck gekratzt wurde. Auch ein Flachschuss von ihm konnte pariert werden. Zwei strittige, diskutable Szenen in der ersten Halbzeit:

Am vergangenen Wochenende war das Flaggschiff zu Gast bei der SG Freiamt/Ottoschwanden. Nach der Führung waren viele Chancen auf das 1:3 vorhanden, welche nicht genutzt wurden. Auf einmal lag man wieder hinten, ehe Spielertrainer Till Kaufmann in der Nachspielzeit den hochverdienten Ausgleich erzielen konnte.

In der 40.Spielminute fiel dann der verdiente und von den zahlreichen Fans umjubelte Ausgleich (mit leckerem Gerstensaft). Nach einer Ecke flog der Ball aus dem Strafraum und Philipp Schmidt nahm das „Ding“ volley. Sein Schuss aus ca.22 Metern schlug im linken Winkel ein.

Nach dem Seitenwechsel knüpfte das Flaggschiff da an, wo es in der ersten Hälfte aufgehört hat. Gute Chancen von Müller, Schillinger und Schillak konnte nicht genutzt werden. Michael Schwörer konnte dann doch noch den verdienten Führungstreffer erzielen. Der umsichtige Spielmacher wurde freigespielt und sah, das der Torwart zu weit vor seinem Gehäuse stand. Dank seiner Technik und Cleverness war es für ihn kein Problem den Schlussmann aus 25 Metern zu überlupfen. Hier stimmt der gängige Kreisligasatz. „Der hat mal höher gespielt“ !

Auch danach war der Gast am Drücker und hätte das 1:3 erzielen können/müssen. Und dann kam es, wie so oft schon gesehen. Durch einen Pfostenschuss läutete die SG Freiamt/Ottoschwanden die Schlussphase ein. Kurz danach fiel das 2:2 (87.). Nach einem vertikalen Steilpass inklusive Stellungsfehler, war der pfeilschnelle L.Bührer durch und schob den Ball flach ins lange Eck. Nun war der Gast etwas von der Rolle, denn zwei Minuten später war das Spiel gedreht. Es brannte lichterloh im Strafraum. Lukas Kaufel konnte mit vollem Einsatz den Ball erst blocken, ehe der zweite Abschluss, von ihm noch leicht abgefälscht, im linken, unteren Eck einschlug. Unfassbar, das die SG Wyhl/Endingen hier mit null Punkten die Heimfahrt antreten sollte. Drei Minuten Nachspielzeit – ein letztes Aufbäumen! Zuerst hatte Luca Müller Pech das sein Distanzschuss nur an den Pfosten krachte. Dann kam die letzte Aktion des Spiels. Im Halbfeld wurde ein Freistoß gepfiffen. SG W/E- Keeper Alexander Schillinger chippte den Ball auf den langen Pfosten. Dort legte Thomas Schillak mit der Brust den Ball auf Till Kaufmann ab. Dieser handelte blitzschnell und schoss den Ball ins kurze Eck. Danach pfiff der Referee die Partie ab.

Fazit

Ein, zeitlich gesehen, glücklicher Punktgewinn für die SG Wyhl/Endingen III. Resümiert man aberdie ganzen 90 Minuten, ist ein Punkt fast zu wenig. In der Phase vor und nach der Halbzeit hätten deutlich mehr Tore für das „Flaggschiff“ fallen müssen. Doch die Abschlüsse waren oft nicht zielgenau. Aber Schwamm drüber – nicht verloren. Mit einem insgesamt doch eher positiven Gefühl ging es dann an die Theke. Danach ging es nach Endingen, um die Vorrunde in gastronomischen Örtlichkeiten ausklingen zu lassen. Ein Dank geht an das Spielertrainertrio Peter Klär, Marco Schneider und Till Kaufmann für den zeitlichen Aufwand und die aufgebrachten Nerven.

Nun geht die SG Wyhl/Endingen III in die Winterpause. Auch die schreibende Zunft legt die Feder erst Mal beiseite. Am 12.März 2023 geht es wieder weiter.

Spielbericht: Stefan Seiter (SV Endingen)