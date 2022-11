„Flaggschiff“ erbeutet 3 Punkte

Am vergangenen Sonntag stand das erste Rückrundenspiel auf dem Programm. Im Erle war der FV Nimburg II zu Gast. In einem defensiv geprägten Spiel mit wenigen offensiven Highlights, war es Luca Müller vergönnt, den einzigen Treffer des Tages zu erzielen.Nach zuletzt zwei Niederlagen, gelang es der SG Wyhl/Endingen III wieder drei Punkte einzufahren.

Die erste Halbzeit ist schnell erzählt. Beide Teams waren um defensive Stabilität bemüht, was auch gut gelang. Die Zweikämpfe waren intensiv, aber fair geführt. Erst gegen Mitte/Ende der ersten Halbzeit kam es zu offensiven Höhepunkten. Robert Berisic wurde freigespielt und lief seitlich alleine auf den FV-Keeper zu. Doch sein Schuss sollte das Ziel knapp verfehlen. Kurz darauf hatte Philipp Herbstritt eine gute Abschlusssituation, doch ein Verteidiger konnte auf der Linie klären.

Im zweiten Spielabschnitt zeigte sich ein ähnliches Bild, beide neutralisierten sich weitestgehend. Die wenigen Chancen die es gab, sollten diesmal aber die Gäste haben. SG-Torwart Paul Brugger konnte einen Fernschuss gerade noch so um den Pfosten lenken. Der darauf folgende Eckball sollte ebenfalls gefährlich werden. Ein Nimburger Stürmer traf aber nur den Pfosten. Einige Zeit später sah sich der SG-Keeper in einem 1vs1, welches er für sich entscheiden konnte. Die Uhr tickte und alle stellten sich schon auf ein torloses Remis ein. Doch, der zur Halbzeit eingewechselte und nach langer Abstinenz wieder aktive, Jonas Meyer hatte was dagegen. Er sprintete die Linie hoch und flankte in die Mitte. Der eingelaufene Daniel Ströbel wurde am Arm gehalten und nach unten gezogen. Der gut leitende Schiedsrichter traf die einzig richtige Entscheidung und zeigte auf den Punkt. Luca Müller trat an und nagelte den Ball, unhaltbar, in die Maschen (86.). Die restlichen Minuten wurde souverän wegverteidigt.