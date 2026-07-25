Fläschel setzt auf Entwicklung statt große Versprechen Roetgens Trainer sieht Hilfarth als Favoriten und peilt eine sorgenfreie Saison an. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Ahmet Eken

Der FC Roetgen geht nach Platz sieben in der Vorsaison mit Kontinuität und klaren Zielen in die neue Spielzeit der Bezirksliga Staffel 4. Trainer Thomas Fläschel setzt trotz eines schmerzhaften Abgangs auf die Entwicklung des bestehenden Kaders und möchte früh den Klassenerhalt absichern.

Beim FC Roetgen beginnt die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 bewusst etwas später. Erst am 23. Juli bittet Trainer Thomas Fläschel seine Mannschaft auf den Platz. Nach der intensiven Rückrunde habe man den Spielern zusätzliche freie Tage eingeräumt. „Nach der intensiven Rückrunde haben wir uns bewusst entschieden, den Jungs noch ein paar zusätzliche freie Tage als Belohnung zu geben. Dafür werden die folgenden Wochen umso intensiver – mit drei bis vier Trainingseinheiten pro Woche.“ Der Schwerpunkt der ersten Einheiten liegt darauf, „die körperlichen Grundlagen wieder zu aktivieren und Schritt für Schritt die Belastung zu steigern“. Nach einer Saison, die der FC Roetgen mit zehn Siegen, sieben Unentschieden und elf Niederlagen auf Rang sieben abschloss, sieht Fläschel keinen Anlass für grundlegende Veränderungen. Vielmehr soll die Entwicklung der vergangenen Monate fortgesetzt werden. „Wir müssen dort weitermachen, wo wir in der vergangenen Saison aufgehört haben. Es gilt, unsere Entwicklung fortzusetzen, die Neuzugänge schnell zu integrieren und weiterhin mutigen Fußball zu spielen. Wenn uns das gelingt, bin ich überzeugt, dass wir eine solide Saison spielen und die Abstiegsplätze hinter uns lassen können.“

Auf dem Transfermarkt musste der Verein allerdings einen gewichtigen Abgang verkraften. „Mit Ferhat Akar haben wir natürlich einen Spieler verloren, den wir nicht eins zu eins ersetzen konnten.“ Gleichzeitig verweist Fläschel auf die schwierigen Rahmenbedingungen bei der Kaderplanung: „Für uns ist es leider nach wie vor sehr schwierig, Spieler nach Roetgen zu holen.“ Dennoch vertraut der 36-Jährige dem vorhandenen Personal: „Ich habe großes Vertrauen in den aktuellen Kader. Ich traue jedem einzelnen Spieler zu, sich weiterzuentwickeln und gemeinsam die entstandene Lücke intern zu schließen. Die Neuzugänge sollen sich schnell an die Mannschaft gewöhnen und ihren Teil dazu beitragen.“ Einen klaren Favoriten auf Meisterschaft und Aufstieg hat Fläschel dennoch ausgemacht. Für ihn geht Germania Hilfarth als erster Anwärter auf den Titel in die neue Spielzeit.