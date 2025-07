FK Regensburg: Relegationsmodi & weniger Sportgerichtsfälle

Rückblick: Die Herrenspielleiter Koriath, Kalteis, Hauk und Rappl berichteten unter anderem, dass witterungsbedingte Spielabsagen oft zu frühzeitig kämen und dass die Relegation sehr gut verlaufen sei. Es gab 47 Nichtantritte, was im Vergleich zur Saison 23/24 (45) ein leichter Anstieg ist. Diese Zahl könnte niedriger sein. Insgesamt wurden 122 glattrote Karten verteilt, davon die meisten in der Kreisliga 1 mit 25.



Sportgericht: Nach dem Rückblick auf die abgelaufene Saison kam das Sportgericht zu Wort. Im Kurzbericht des Sportgerichts wurde berichtet, dass die zu behandelten Fälle weniger geworden seien. Konkret: Es gab 141 Verfahren gegen Spieler und 137 gegen Vereine, was im Vergleich zur Vorsaison (181 und 152) ein deutlicher Rückgang ist. Zudem gab es weniger Verfehlungen gegenüber Schiedsrichter und weniger verschuldete Spielausfälle als in der Saison 23/24. Weniger erfreulich waren die acht Verfahren wegen Spielabbrüchen – sieben mehr als in der Saison zuvor. Inklusive Verfahrenskosten summierten sich die Geldstrafen für die Vereine auf exakt 22.691,49 Euro.



Schiedsrichter: Im Bericht der Schiedsrichterorganisation ging es vor allem um die neue und ab sofort gültige 8-Sekunden-Regel für Torhüter. Diese besagt: Wenn ein Torhüter den Ball länger als acht Sekunden mit der Hand/dem Arm kontrolliert, wird dem gegnerischen Team ein Eckstoß zugesprochen. Zum Schiedsrichter-Neulingslehrgang im Februar durften stolze 55 Teilnehmer*innen begrüßt werden. Fast alle von ihnen sind weiterhin aktiv.



Fairness: Zu den fairsten Oberpfälzer Mannschaften in der abgelaufenen Saison gehörten auch einige Regensburger Vertreter. Den besten Fairness-Quotienten auf der jeweiligen Ligaebene wiesen die SpVgg Ramspau (Bezirksliga), der TV Riedenburg (Kreisliga), die DJK-SV Lengenfeld und die SG Regental (Kreisklasse), die SG Ehrenfeld/Hirschau II (A-Klasse), die SG Weihern-Stein/Wernberg II (B-Klasse), der SC Regensburg II (BOL Frauen), der SC Regensburg III (Bezirksliga Frauen) und die SG Winklarn (Kreisliga Frauen) auf.



Spielpläne: Hauptpunkt der Tagungen war natürlich die neue Saison 2025/26. Kreisspielleiter Koriath ging auf die vielen Wünsche der Vereine hinsichtlich der Spielpläne für die neue Saison ein. Leider konnten nicht alle erfüllt werden. Es seien laut Koriath jedoch sehr gute Spielpläne erstellt worden. Die finalen Spielpläne werden bis spätestens Dienstag, 8. Juli, freigegeben. Die der B-Klassen vermutlich eine Woche später.



Ligen-Einteilung: Zufrieden waren die Vereine auch mit der Gruppeneinteilung für die neue Saison. Erwähnenswert ist, dass es wieder vier B-Klassen gibt, in der 38 Mannschaften eingeteilt wurden. Das ist ein Plus von sieben Mannschaften gegenüber der Vorsaison. Auch im bereits gestarteten Toto-Pokal meldeten sich 66 Mannschaften an, so viele wie schon lange nicht mehr.



Zukunft der A- und B-Klassen: Von den Vereinen wurde ein Meinungsbild eingeholt. Bei den A-Klassen standen vier Varianten zur Auswahl. Mehrheitlich (50,6%) wurde für die Variante mit vier A-Klassen mit mindestens 12, aber maximal 14 Mannschaften und mit geregeltem Auf- und Abstieg gestimmt. Bei den B-Klassen fand die Variante mit vier Staffeln à acht Mannschaften knapp mehr Zustimmung gegenüber dem bisherigen Status Quo mit drei Staffeln. In der neuen Saison gibt es wieder vier statt drei B-Klassen-Staffeln.



Terminplan: Vorgestellt wurde auch der Rahmenterminkalender für die Saison. Die Kreisligen, Kreisklassen und A-Klassen beginnen am Wochenende des 18. bis 20. Juli 2025. Die B-Klassen starten erst drei Wochen später, am Wochenende 8. bis 10. August. Die Frühjahrsrunde startet regulär am 8./9. März 2026, der letzte Spieltag steigt am Wochenende 8. bis 10. Mai 2026.



Relegation: Der Relegationsmodus zur Bezirksliga (elf Teilnehmer) und zur Kreisliga (acht Teilnehmer, inklusive bestem Kreisklassen-Dritten) bleibt unverändert. In der Relegation zur Kreisklasse gibt es nur mehr acht statt zehn Teilnehmer – der schlechteste Drittletzte der Kreisklassen, die drei Tabellenvorletzten und die Zweitplatzierten der A-Klassen.