FK Regensburg: Künftig nur mehr drei A-Klassen?

Neben Koriath waren auch Kreisvorsitzender Harald Greß, die Herrenspielleiter Alexander Kalteis, David Hauk und Robert Rappl, der Vorsitzende des Kreissportgerichts Anton Kraus, der Kreisschiedsrichterobmann Florian Islinger und sein Beisitzer Manfred Lachner sowie der Bezirks-Ehrenamtsbeauftragte Reinhard Rengsberger anwesend.



Greß und Rengsberger für das Ehrenamt trugen Kurzberichte vor. Im Kurzbericht des Sportgerichts ging es vor allem um den Paragraphen 34 (Einsatz in verschiedenen Mannschaften). Hierbei wurde betont, dass die Sportgerichte in Bayern bei unsportlichem Verhalten, welches politisch extremistisch, obszön anstößig oder provokativ beleidigend ist, eine Mindeststrafe nicht unter fünf Spielen aussprechen werden. Die Schiedsrichterorganisation berichtete erfreut, dass die Zahl der aktiven Schiedsrichter durch die letzten Neulingslehrgänge um einiges zugenommen habe.



Bei den Punkten von Kreisspielleiter Koriath ging es um den Rückblick der Saison bis zur Winterpause und um den Ausblick auf den Rest der laufenden Saison inklusive eines neuen Ablaufs der Relegation, über den ja bereits im Sommer berichtet wurde. Auch stellte Koriath das Thema „Regelspieltag auch an einem Freitag“ zur Diskussion. Hier verblieb man bei der derzeit gültigen Regelung.



Der vorgestellte Rahmenspielplan für die Saison 2025/26 kam bei den Teilnehmern sehr gut an. Man einigte sich mehrheitlich darauf, lieber einen Spieltag im November 2025 zu spielen und im März 2026 dann eine Woche später zu beginnen. Es wird Ende Juli 2025 noch vor den Sommerferien einen Doppelspieltag geben. Die Feiertage 15. August 2025 und 3. Oktober 2025 werden kein regulärer Spieltag sein. Die Saison 25/26 wird am Wochenende 18./20. Juli 2025 beginnen und am Wochenende 8./10. Mai 2026 enden.



Ein weiteres Diskussionsthema war die Thematik der A- und B-Klassen in den kommenden Jahren. Alle Teilnehmer waren sich einig, dass es hier Veränderungen zum aktuellen Stand wird geben müssen. Von der Verringerung der A-Klassen auf drei Ligen sowie eine leichte Verringerung der Ligenstärke in den A-Klassen auf zwölf Teams. Ebenso gab es Vorschläge zu B-Klassen mit kleinerer Mannschaftsstärke der Ligen, zudem wieder eine Erweiterung auf vier B-Klassen. Ein Teilnehmer machte den Vorschlag, wieder zum alten Reserve-Spielbetrieb zurückzukehren. Auch Mike Koriath stellte einige Vorschläge vor, die sich sehr den Vorschlägen der Vereine ähnelten. Welcher Vorschlag sich am Ende durchsetzen wird, ist derzeit noch ungewiss. Der Kreisspielausschuss wird aber sicherlich zu Saisonbeginn ein passendes Konstrukt bei den A- und B-Klassen bereitstellen.