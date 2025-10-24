FK Regensburg: Drei Rückzüge aus dem Spielbetrieb

Binnen kurzer Zeit hat es im Regensburger Fußball drei Rückzüge aus dem laufenden Spielbetrieb gegeben. Die betroffenen Mannschaften werden in der restlichen Saison 2025/26 nicht mehr um Punkte kämpfen. Und zwar haben der TSV Neutraubling, der ATSV Pirkensee-Ponholz und der SV Diesenbach ihre zweiten Mannschaften abgemeldet. Grund ist – wie so oft – in allen Fällen Spielermangel. Die Rückzüge haben auch Auswirkung auf die jeweiligen Tabellen.

„Natürlich bedauern wir das. Jede Mannschaftsabmeldung ist ein Verlust für den Fußballkreis Regensburg“, merkt Spielgruppenleiter David Hauk an. Der Funktionär nimmt die Entwicklung im unteren Amateurbereich mit Sorge wahr: „Wir sehen, wie Mannschaften kämpfen müssen und wie sie Spieler verlieren. Schade drum.“



Der TSV Neutraubling II in der A-Klasse 2, der ATSV Pirkensee-Ponholz II in der A-Klasse 3 sowie der SV Diesenbach II in der B-Klasse 3 nehmen ab sofort also nicht mehr am Spielbetrieb teil. Die Ergebnisse aus den absolvierten Spielen mit Beteiligung der drei Teams bleiben nicht in der Wertung. „Alle Spiele werden revidiert, alle gewonnenen Punkte für die anderen Mannschaften zurückgenommen. Somit waren diese Spiele im Nachhinein quasi alle 'für die Katz'“, informiert Hauk dazu. Die drei Teams werden jeweils ans Tabellenende gesetzt; im Falle der zwei A-Klassisten werden sie als Direktabsteiger gewertet.



Viele Punkte haben die drei Mannschaften in der laufenden Runde nicht eingespielt. Neutraubling II brachte es bis zum Zeitpunkt der Abmeldung auf drei Zähler, durch einen Sieg am ersten Spieltag. Pirkensee-Ponholz II hatte nach einer Niederlagenserie immerhin im September zweimal gewinnen können und stand bei sechs Punkten. Die Diesenbacher Reserve dagegen fuhr in zehn Partien keinen Punktgewinn ein. Zahlreiche Teams verlieren also vom bisherigen Punktegut drei Punkte. Wie sich die jeweiligen Tabellen nun darstellen, ist bereits im BFV-System sowie in FuPa nachzusehen.