FK Pirmasens gewinnt den Verbandspokal

Der FK 03 Pirmasens hat sich zum Verbandspokalsieger 2025 des Südwestdeutschen Fußballverbands gekrönt. Im Endspiel setzte sich das Team von Trainer Daniel Paulus mit 2:1 (2:0) gegen den TSV Schott Mainz durch. 1.628 Zuschauer verfolgten das Finale in der Arena Weingarten, das den Pirmasensern auch die Teilnahme an der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals sichert.

Pirmasens erwischte den besseren Start und zeigte von Beginn an hohe Zielstrebigkeit. Bereits in der zehnten Minute brachte Luka Dimitrijevic seine Mannschaft nach einem strukturierten Angriff mit 1:0 in Führung. In der 31. Minute erhöhte Marc Ehrhart auf 2:0 – ein Zwischenstand, der den Spielverlauf zur Pause widerspiegelte. Der FKP agierte über weite Strecken der ersten Halbzeit reifer, zweikampfstärker und entschlossener.