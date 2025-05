FK Cham/Schwandorf: Reicht ein Sieg für die Kreisliga?

Wer darf sich nächste Saison Kreisligist nennen? Diese Frage wird ab dem heutigen Samstag im Fußballkreis Cham/Schwandorf beantwortet. Acht Teams sind in der Relegations-Verlosung, aufgeteilt in vier Teams aus den Kreisligen Ost und West, die drei Vizemeister der Kreisklassen und der beste Kreisklassen-Dritte. Ob den Mannschaften womöglich schon ein Sieg reicht, steht noch nicht fest. Das hängt auch vom letzten Bezirksliga-Spieltag ab. Zudem bleibt abzuwarten, wie sich die SG Chambtal, Willmering-Waffenbrunn und mögliche weitere Teams aus dem Spielkreis in der Bezirksliga-Relegation schlagen. Je nachdem wie viele Teams von „oben“ runterkommen, verringert sich die Anzahl an freien Plätzen in den Kreisligen entsprechend.



Spielort: Michelsdorf. Einst war der 1.FC Miltach eine Top-Adresse im ostbayerischen Fußball. Das ist lange her. Diese Saison heißt der graue Alltag Kreisklasse, nach dem Abstieg letzten Mai. Die direkte Rückkehr ins Kreisoberhaus wünschen sich natürlich alle im Miltacher Lager. Allerdings war die Hoffnung zwischenzeitlich schon beinahe schon weg, ehe sich das Team von Trainer Christian Groitl mit zuletzt vier Siegen am Stück doch noch auf Platz 3 der Kreisklasse Ost vorspielte – und als bester Dritter der Kreisklassen relegieren darf. Nun geht es in Michelsdorf gegen den Süd-Zweiten FC Stamsried. Der hat im Laufe der Saison zwar deutlich mehr Punkte (55) als Miltach (46) eingespielt, doch leistete sich in der Frühjahresrunde immer wieder Patzer. Ein Favorit ist quasi nicht auszumachen.









Spielort: Katzdorf. Beide wollen sie eine verkorkste Kreisliga-Saison retten, doch schaffen wird es aller Voraussicht nach maximal einer. Der SV Obertrübenbach ging als Tabellenzwölfter der Kreisliga Ost ins Ziel, der FC Schmidgaden wurde Dreizehnter der West-Staffel. Die einen holten 28 Saisonzähler, die anderen 25. Im neuen Jahr sind die Schmidgadener noch ohne Sieg, eigentlich wäre die direkte Rettung definitiv möglich gewesen. Nichtsdestotrotz möchte der FCS in der Relegation forsch und selbstbewusst auftreten. Gleiches gilt natürlich fürs Bayerwald-Team aus Obertrübenbach, das zumindest die Generalprobe siegreich gestalten konnte.





Die weiteren Erstrundenspiele SG Lohberg/Lam II gegen 1.FC Rötz (20.5. um 18.30 Uhr in Ränkam) und SG FC Wernberg II/Weihern gegen SV Haselbach (21.5. um 18.30 Uhr in Nabburg) finden erst nächste Woche statt. Grund: Beteiligt sind Reserven eines Bezirksliga- bzw. Landesligavereins. Nach Saisonende reduziert sich die Anzahl der Spieler, die aus der ersten Mannschaft eingesetzt werden dürfen, massiv. Damit ist die Chancengleichheit gewahrt.