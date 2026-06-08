 2026-06-03T09:07:03.210Z

Ligabericht

FK Cham/Schwandorf: Kreisligen und Kreisklassen eingeteilt

Beide Bezirksliga-Absteiger in der Kreisliga Ost +++ 1. FC Rötz geht in den „Norden“

von Florian Würthele · Heute, 17:55 Uhr · 0 Leser
So wurden die beiden Kreisliga-Staffeln geographisch eingeteilt.
So wurden die beiden Kreisliga-Staffeln geographisch eingeteilt. – Foto: BFV/Google Maps

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Kreisliga Ost
Kreisliga West 25/26
Kreisklasse Ost
Kreisklasse Nord
Kreisklasse Süd

Kreisspielleiter Alfons Hirzinger hat die zwei Kreisligen und drei Kreisklassen im Fußballkreis Cham/Schwandorf eingeteilt. Am frühen Montagabend wurden Vereine und Presse informiert. Alle Ligen starten mit der Sollzahl von 14 Mannschaften. Beide Absteiger aus der Bezirksliga, die DJK Arnschwang und die SG Chambtal, treten nächste Saison in der Kreisliga Ost an. Kreisliga-Absteiger 1. FC Rötz geht in der Kreisklasse Nord an den Start, der SV Mitterkreith in der „Süd“. Die Einteilung der A- und B-Klassen wird in den nächsten Tagen bekanntgegeben. Die „neuen“ Ligen im Überblick.

Kreisliga West (14 Mannschaften): SV Bernried (Aufsteiger), SV Diendorf, DJK Dürnsricht-Wolfring, SV Erzhäuser-Windmais (Aufsteiger), SV Schwandorf-Ettmannsdorf II, SV Haselbach, SV Kemnath a. B., SC Katzdorf, FC OVI-Teunz, 1. FC Schmidgaden, SG Silbersee 08, TSV Stulln, SV Trisching (Aufsteiger), TSV Detag Wernberg

Kreisliga Ost (14): DJK Arnschwang (Absteiger), FC Chamerau, SG Chambtal (Absteiger), SpVgg Eschlkam, SG Michelsdorf / Cham II, 1. FC Miltach, SpVgg Mitterdorf, SG Schönthal-Premeischl, SG Schloßberg 09, FC Stamsried (Aufsteiger), FC Untertraubenbach, TV Waldmünchen, SpVgg Willmering-Waffenbrunn, DJK Vilzing II

Kreisklasse Nord (14): SV Altendorf, SC Altfalter, TSV Dieterskirchen, SC Kreith/Pittersberg, 1. FC Neunburg vorm Wald, SG Niedermurach/Pertolzhofen, SpVgg Pfreimd II, SV Pullenried, 1. FC Rötz, SpVgg Schönseer Land, TSV Tännesberg II, SC Weinberg Schwandorf, SV Schwarzhofen II, SG FC Wernberg II / Weihern-Stein

Kreisklasse Süd (14): DJK Beucherling, TV Bodenwöhr, SpVgg Bruck, ASV Burglengenfeld II, TSV Falkenstein, TSV Klardorf, SV Mitterkreith, FC Maxütte-Haidhof, SG Neukirchen-Balbini / Kleinwinklarn, TSV Nittenau, 1. SG Regental, DJK Rettenbach, SG Steinberg / Fischbach, FC Wald/Süssenbach



Kreisklasse Ost (14): FC Altrandsberg, SC Arrach-Haibühl, SV Gleißenberg-Lixenried, SG Grafenwiesen / Bad Kötzting II, SV Hohenwarth, SG Lohberg / Lam II, SC Michelsneukirchen, SV Obertrübenbach, SG Pemfling / Katzbach, SG Pösing / Wetterfeld, SSV Schorndorf, SV Stachesried, SV Thenried, SV Wilting