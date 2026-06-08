FK Cham/Schwandorf: Kreisligen und Kreisklassen eingeteilt

So wurden die beiden Kreisliga-Staffeln geographisch eingeteilt. – Foto: BFV/Google Maps

Kreisspielleiter Alfons Hirzinger hat die zwei Kreisligen und drei Kreisklassen im Fußballkreis Cham/Schwandorf eingeteilt. Am frühen Montagabend wurden Vereine und Presse informiert. Alle Ligen starten mit der Sollzahl von 14 Mannschaften. Beide Absteiger aus der Bezirksliga, die DJK Arnschwang und die SG Chambtal, treten nächste Saison in der Kreisliga Ost an. Kreisliga-Absteiger 1. FC Rötz geht in der Kreisklasse Nord an den Start, der SV Mitterkreith in der „Süd“. Die Einteilung der A- und B-Klassen wird in den nächsten Tagen bekanntgegeben. Die „neuen“ Ligen im Überblick.