FK Amberg/Weiden: Relegation 2026 ausgelost

Noch hat die Frühjahrsrunde im Fußballkreis Amberg/Weiden nicht begonnen, da wirft auch schon die diesjährige Relegation ihren Schatten voraus. Nach dem letzten Regelspieltag am 8. und 9. Mai geht es nahtlos weiter mit den zuschauerträchtigen Entscheidungsspielen, die im Kreis 2 am 13. Mai beginnen. Spätestens am 31. Mai sind die letzten Entscheidungen gefallen. Jetzt wurden bei einer Arbeitstagung die Paarungen ausgelost.
Wie gehabt spielen bei der Kreisliga- als auch bei der Kreisklassen-Relegation jeweils acht Mannschaften die freien Plätze aus. Aus den drei Kreisklassen darf auch der beste Tabellendritte (nach Punktquotient) in die Playoffs, während der schlechteste Rangzwölfte „nach unten“ relegieren muss. Das oft nachteilige Freilos in der ersten Runde ist seit letztem Jahr Geschichte. In allen Ligastufen werden maximal drei Runden ausgetragen. Wie viele freie Plätze letztlich zur Verfügung stehen, hängt mitunter davon ab, wie die Vertreter aus dem Spielkreis in der Relegation zur Bezirksliga abschneiden. Die finalen Details wie Spielorte etc. werden nochmal bei der Relegationssitzung am 11. Mai besprochen.
Relegation zur Bezirksliga
1. Runde, Spiel 2: 2. Kreisliga Nord – 2. Kreisliga Süd
Der Verlierer bleibt Kreisligist, der Sieger zieht in die 2. Runde ein.
Relegation zur Kreisliga
1. Runde
Spiel 1: 13. Kreisliga Nord – Bester Tabellendritter der Kreisklassen Ost/Süd/West
Spiel 2: 12. Kreisliga Süd – 2. Kreisklasse West
Spiel 3: 13. Kreisliga Süd – 2. Kreisklasse Ost
Spiel 4: 12. Kreisliga Nord – 2. Kreisklasse Süd
Die Verlierer spielen Kreisklasse, die Sieger ziehen in die 2. Runde ein.
2. Runde
Spiel 5: Sieger Spiel 1 – Sieger Spiel 2
Spiel 6: Sieger Spiel 3 – Sieger Spiel 4
Relegation zur Kreisklasse
1. Runde
Spiel 1: 13. Kreisklasse West – 2. A-Klasse Ost
Spiel 2: 13. Kreisklasse Ost – 2. A-Klasse West
Spiel 3: Schlechtester Tabellenzwölfter der Kreisklassen Ost/Süd/West – 2. A-Klasse Nord
Spiel 4: 13. Kreisklasse Süd – 2. A-Klasse Süd
Die Verlierer spielen A-Klasse, die Sieger ziehen in die 2. Runde ein.
2. Runde
Spiel 5: Sieger Spiel 1 – Sieger Spiel 2
Spiel 6: Sieger Spiel 3 – Sieger Spiel 4
Relegation zur A-Klasse
1. Runde
Spiel 1: 2. B-Klasse Ost – 12. A-Klasse Nord
Spiel 2: 2. B-Klasse Süd – 12. A-Klasse West
Spiel 3: 12. A-Klasse Süd – 2. B-Klasse West
Freilos: 12. A-Klasse Ost
Die Sieger spielen A-Klasse, die Verlierer bekommen eine weitere Chance.
2. Runde
Spiel 4: Verlierer Spiel 1 – Verlierer Spiel 2
Spiel 5: Verlierer Spiel 3 – 12. A-Klasse Ost
Die Sieger spielen A-Klasse.