FK Amberg/Weiden: Relegation 2026 ausgelost

Große Emotionen wie hier im Vorjahr beim SC Kirchenthumbach gehören zur Relegation einfach dazu. – Foto: Laura Hagenburger

Noch hat die Frühjahrsrunde im Fußballkreis Amberg/Weiden nicht begonnen, da wirft auch schon die diesjährige Relegation ihren Schatten voraus. Nach dem letzten Regelspieltag am 8. und 9. Mai geht es nahtlos weiter mit den zuschauerträchtigen Entscheidungsspielen, die im Kreis 2 am 13. Mai beginnen. Spätestens am 31. Mai sind die letzten Entscheidungen gefallen. Jetzt wurden bei einer Arbeitstagung die Paarungen ausgelost.

Wie gehabt spielen bei der Kreisliga- als auch bei der Kreisklassen-Relegation jeweils acht Mannschaften die freien Plätze aus. Aus den drei Kreisklassen darf auch der beste Tabellendritte (nach Punktquotient) in die Playoffs, während der schlechteste Rangzwölfte „nach unten“ relegieren muss. Das oft nachteilige Freilos in der ersten Runde ist seit letztem Jahr Geschichte. In allen Ligastufen werden maximal drei Runden ausgetragen. Wie viele freie Plätze letztlich zur Verfügung stehen, hängt mitunter davon ab, wie die Vertreter aus dem Spielkreis in der Relegation zur Bezirksliga abschneiden. Die finalen Details wie Spielorte etc. werden nochmal bei der Relegationssitzung am 11. Mai besprochen.





Relegation zur Bezirksliga