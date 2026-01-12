 2026-01-09T09:36:09.492Z

Allgemeines
Stellt sich zur Wiederwahl: Albert Kellner, im Spielkreis Amberg/Weiden Vorsitzender und Kreisspielleiter in Personalunion.
Stellt sich zur Wiederwahl: Albert Kellner, im Spielkreis Amberg/Weiden Vorsitzender und Kreisspielleiter in Personalunion. – Foto: Georg Müllner

FK Amberg/Weiden: Heutiger Kreistag abgesagt

Aufgrund der großen Glättegefahr findet die Veranstaltung am Montagabend in Amberg nicht statt

Verlinkte Inhalte

Kreisliga Nord
Kreisliga Süd

Eigentlich hätte der Fußballkreis Amberg/Weiden am heutigen Montagabend die Weichen für die Zukunft gestellt. Beim turnusmäßigen Kreistag hätte im Amberger Congress Centrum (ACC) der Kreis-Ausschuss für die kommenden vier Jahre gewählt werden sollen. Daraus wird aber nichts. Die Veranstaltung wurde kurzfristig abgesagt. Grund dafür ist die drohende Gefahr großer Glätte auf den Straßen für die Abendstunden. Kreisvorsitzender Albert Kellner betont gegenüber den Oberpfalz-Medien, dass „Leben und Gesundheit das höchste Gut“ seien und hofft auf Verständnis bei den Vereinen. Ein neuer Termin steht schon fest: Mittwoch, der 11. Februar um 19 Uhr im ACC.

Das war die Vorschau:

Im Amberger Congress Centrum (ACC) werden am morgigen Montagabend ab 19 Uhr die Weichen für die Zukunft im Fußballkreis Amberg/Weiden gestellt. Insgesamt stehen im BFV-Wahljahr bayernweit 22 Kreistage, sieben Bezirkstage und der 27. Ordentliche Verbandstag Anfang Mai 2026 auf dem Programm.

Im Fokus des Kreistags Amberg/Weiden steht vor allem die Wahl der neuen Führungsmannschaft auf Kreisebene. In Amberg stellt sich der aktuelle BFV-Kreis-Vorsitzende Albert Kellner zur Wiederwahl – weiterhin auch in Personalunion als Kreis-Spielleiter. Ebenso will auch Klaus Meier als Kreis-Jugendleiter in eine weitere Amtszeit gehen. Melanie Neumann kandidiert als Nachfolgerin von Georg Müllner als Kreisbeauftragte für den Frauen- und Mädchenfußball. Der langjährige Gruppen-Schiedsrichterobmann Thomas Gebele wurde von den Schiedsrichtergruppen als Nachfolger von Wilhelm Hirsch als Kreis-Schiedsrichterobmann gewählt und soll jetzt von den Delegierten bestätigt werden. Stefan Weinberger als Kreis-Sportgerichtsvorsitzender und Wilhelm Hirsch – künftig als Kreis-Ehrenamtsbeauftragter – sollen den Kreisausschuss komplettieren. Entsprechende Berufungsvorschläge gehen im Nachgang des Kreistags an das BFV-Präsidium.


Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kreistags sind wie auch schon in den Jahren 2010, 2014, 2018 und 2022 dazu aufgerufen, ihre Meinung zu möglichen Reformen im Spielbetrieb zu äußern. In diesem Wahljahr geht es um drei Themenkomplexe:

  • So können die Vereine darüber abstimmen, ob die Verlängerung bei Entscheidungs- oder Relegationsspielen beibehalten werden soll oder aber analog zu den Toto-Pokal-Partien (bei Unentschieden nach 90 Minuten entscheidet sofort das Elfmeterschießen) vorgegangen werden soll.
  • Zudem wird ein Meinungsbild abgefragt, inwieweit eine Gelb-Rote Karte im Erwachsenenbereich automatisch eine Sperre von einem Spiel für den betroffenen Spieler oder die betroffene Spielerin nach sich ziehen soll. Aktuell hat eine Gelb-Rote Karte keine Folge für das darauffolgende Spiel.
  • Schließlich wird ein Stimmungsbild zum weiteren Vorgehen bei Zeitstrafen eingeholt – die Kriterien für das Verhängen von Zeitstrafen hatte der DFB modifiziert. Diese dürfen fortan nur bei bestimmten Vergehen (Simulieren, absichtliches Verzögern, Protestieren, Verhindern eines aussichtsreichen Angriffs durch Halten, Ziehen, absichtliches Handspiel oder unzulässiges Antäuschen bei der Strafstoßausführung) verhängt werden. Demnach lautet die Frage: "Soll der BFV die Zeitstrafe im Erwachsenen- und Jugendbereich trotz der Änderungen und der erklärungsbedürftigen Handhabung beibehalten?"


Die Meinungsbilder sind ausdrücklich keine bindenden Beschlüsse, können aber über die Bezirkstage zum Verbandstag eingebracht und dort entschieden werden.

Aufrufe: 012.1.2026, 11:40 Uhr
PM BFV / fwAutor