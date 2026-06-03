FK Amberg/Weiden - ein Rückblick mit Zahlen, Daten und Fakten FuPa schaut mit verschiedensten Ranglisten zurück auf die zu Ende gegangene Saison 2025/26 - im ersten Teil auf die der beiden Kreisligen von Werner Schaupert · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Neben dem FV Vilseck (gegen Köfering) gelang Aufsteiger FC Weiden-Ost II (in Rot-Grün) beim 7:0 gegen den ASV Haselmühl (in Grün-Schwarz) das höchste Spielergebnis der Saison 2025/26 in der Kreisliga Süd. – Foto: Dagmar Nachtigall

Eine für einige Vereine lange Saison 2025/26 im Spielkreis Amberg/Weiden hat am vergangenen Donnerstag mit der am Ende nichtigen Relegationspartie SC Eschenbach gegen die DJK Ensdorf endlich ein Ende gefunden. Nun allerorts - die meisten Mannschaften sind ja schon seit dem 9. Mai in der Sommerpause - geniessen die Kicker in unserer Region die fußballfreie Zeit, um den Akku wieder aufzuladen. FuPa wirft noch einmal einen Blick zurück und präsentiert Zahlen, Daten und Fakten zu einer Spielzeit, in der hier der Traum vom Aufstieg verwirklicht werden konnte und dort in den saueren Apfel des Abstiegs gebissen werden musste. Im Teil 1 beleuchten wir die beiden Kreisligen.

Kreisliga Nord Verlauf Aufstiegskampf Zur Winterpause noch "kuschelig" an der Tabellenspitze beieinander, deutete alles auf einen bis zum Schluss andauernden Dreikampf um die Plätze 1 und 2 zwischen dem SV 08 Auerbach, der SpVgg Trabitz und der SV Grafenwöhr hin. Letztere startete top ins neue Jahr, leistete sich nach Siegen gegen die direkte Konkurrenz dann aber einige schmerzhafte Punktverluste und musste letztlich kleinbei geben. Am vorletzten Spieltag sicherten sich die Bergstädter aus Auerbach schließlich mit einem 3:0 gegen Kirchenthumbach vorzeitig die Meisterschaft, weil Trabitz gegen Reuth nicht über ein 2:2 hinauskam und letztendlich mit dem Relegationsplatz vorlieb nehmen musste. Bereits im ersten Entscheidungsspiel kam für die SpVgg dann aber schon das Aus im Bemühen, das formulierte Nahziel Bezirksliga schon in diesem Jahr zu erreichen.





Verlauf Abstiegskampf Am unteren Ende des Klassements rangierten zum Jahreswechsel mit dem SC Kirchenthumbach und dem SC Eschenbach zwei Mannschaften auf den Rele-Plätzen mit nicht unerreichbarem Abstand zum rettenden Ufer. Anders stellte sich die Lage beim SV Kohlberg dar, der schon ein wenig abgeschlagen auf dem einzigen Direktabstiegsplatz sein Dasein fristete, den Rückstand zu den beiden Schleudersitzen bis zum Saisonende auch nicht mehr aufholen konnte und damit zum einzigen Direktabsteiger in die Kreisklasse avancierte. Obwohl der SCE (11 Punkte in der Restrückrunde) und der SCK (13 Punkte in der Restrückrunde) kräftig zulegten, sollte es ihnen nicht mehr gelingen, aufs rettende Ufer zu springen. In der Relegation konnten sich die Rußweiherstädter schließlich retten, "Dumba" hingegen gehört nach über 20 Jahren erstmals wieder zum Starterfeld der Kreisklasse.



