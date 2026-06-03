FK Amberg/Weiden - ein Rückblick mit Zahlen, Daten und Fakten

Eine für einige Vereine lange Saison 2025/26 im Spielkreis Amberg/Weiden hat am vergangenen Donnerstag mit der am Ende nichtigen Relegationspartie SC Eschenbach gegen die DJK Ensdorf endlich ein Ende gefunden. Nun allerorts - die meisten Mannschaften sind ja schon seit dem 9. Mai in der Sommerpause - geniessen die Kicker in unserer Region die fußballfreie Zeit, um den Akku wieder aufzuladen. FuPa wirft noch einmal einen Blick zurück und präsentiert Zahlen, Daten und Fakten zu einer Spielzeit, in der hier der Traum vom Aufstieg verwirklicht werden konnte und dort in den saueren Apfel des Abstiegs gebissen werden musste. Im Teil 1 beleuchten wir die beiden Kreisligen.
Verlauf Aufstiegskampf
Zur Winterpause noch "kuschelig" an der Tabellenspitze beieinander, deutete alles auf einen bis zum Schluss andauernden Dreikampf um die Plätze 1 und 2 zwischen dem SV 08 Auerbach, der SpVgg Trabitz und der SV Grafenwöhr hin. Letztere startete top ins neue Jahr, leistete sich nach Siegen gegen die direkte Konkurrenz dann aber einige schmerzhafte Punktverluste und musste letztlich kleinbei geben. Am vorletzten Spieltag sicherten sich die Bergstädter aus Auerbach schließlich mit einem 3:0 gegen Kirchenthumbach vorzeitig die Meisterschaft, weil Trabitz gegen Reuth nicht über ein 2:2 hinauskam und letztendlich mit dem Relegationsplatz vorlieb nehmen musste. Bereits im ersten Entscheidungsspiel kam für die SpVgg dann aber schon das Aus im Bemühen, das formulierte Nahziel Bezirksliga schon in diesem Jahr zu erreichen.
Am unteren Ende des Klassements rangierten zum Jahreswechsel mit dem SC Kirchenthumbach und dem SC Eschenbach zwei Mannschaften auf den Rele-Plätzen mit nicht unerreichbarem Abstand zum rettenden Ufer. Anders stellte sich die Lage beim SV Kohlberg dar, der schon ein wenig abgeschlagen auf dem einzigen Direktabstiegsplatz sein Dasein fristete, den Rückstand zu den beiden Schleudersitzen bis zum Saisonende auch nicht mehr aufholen konnte und damit zum einzigen Direktabsteiger in die Kreisklasse avancierte. Obwohl der SCE (11 Punkte in der Restrückrunde) und der SCK (13 Punkte in der Restrückrunde) kräftig zulegten, sollte es ihnen nicht mehr gelingen, aufs rettende Ufer zu springen. In der Relegation konnten sich die Rußweiherstädter schließlich retten, "Dumba" hingegen gehört nach über 20 Jahren erstmals wieder zum Starterfeld der Kreisklasse.
Absteiger in die Kreisklasse SV Kohlberg-Röthenbach SC Kirchenthumbach
Bestes Hinrundenteam SV 08 Auerbach (34 Punkte)
Bestes Rückrundenteam SpVgg Trabitz (29 Punkte)
Heimstärkstes Team SV 08 Auerbach (31 Punkte)
Auswärtsstärkstes Team SpVgg Trabitz (28 Punkte)
"Unentschiedenkönig" TSV Reuth (8xRemis)
Höchste Spielergebnisse SV 08 Auerbach vs. ASV Haidenaab 9:0 ASV Haidenaab vs. SV Kohlberg 9:1
Zuschauerdurchschnitt Liga gesamt 180 Besucher an 26 Spieltagen
Größter Zuschauerdurchschnitt SpVgg Trabitz (297 Besucher in 13 Heimspielen)
Fairste Teams SV Kulmain (50xGelb, 1xGelb-Rot, 1 Zeitstrafe) TSV Erbendorf (42xGelb, 2xRot, 2 Zeitstrafen) TSV Reuth (50xGelb, 1x Rot, 4 Zeitstrafen)
Rangliste Torjäger Sebastian Striegl (TSV Eslarn, 31 Treffer), Sandro Hösl (TSV Erbendorf, 20 Treffer), Pascal Steeger (ASV Haidenaab, 15 Treffer)
Verlauf Aufstiegskampf
Gleich fünf Mannschaften hegten zum Re-Start im März dieses Jahres Hoffnungen, am Ende auf einem der beiden ganz vorderen Ränge zu landen. Vom Ligathron aus starteten die "Panduren" des SV Raigering in die Restsaison, mit vier Punkten Rückstand folgten der TSV Königstein und Vorjahresvizemeister 1. FC Rieden. Und auch das punktgleiche Duo TuS Rosenberg (4./31) und die bis dahin bärenstark auftrumpfende DJK aus Ursensollen - beide fünf Zähler zurück - rechneten sich noch etwas aus. Auch wenn der Vorsprung der Raigeringer Panduren ein wenig zusammenschmolz, letztlich hielten sie die Pole und sicherten sich am vorletzten Spieltag Meisterschaft und Aufstieg, nach drei Jahren wird die Kratzer-Crew also wieder auf die "Bühne" Bezirksliga zurückkehren. Erst zum Saisonfinale sicherte sich der TuS Rosenberg Platz 2, scheiterte dann aber in Runde 2 der Relegation.
Verlauf Abstiegskampf
Nicht minder spannend verlief der nervenaufreibende Kampf ums Dasein. Von Platz 14 aus startete der SV Köfering in die entscheidende Saisonphase, der Abstand zum ersten Relegationsplatz, den der ASV Haselmühl inne hatte, betrug nur vier Punkte. "Schleudersitz 2" gehörte vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebs dem Aufsteiger SC Luhe-Wildenau II, den wiederum nur zwei Punkte vom rettenden Ufer trennten. Tatsächlich tat sich für den in den verbleibenden Matches plötzlich stark verbesserten SV Köfering vor dem letzten Spieltag noch die Chance auf, doch noch die Relegation zu erreichen. Punktgleich mit dem ASV Haselmühl ging es zum Saisonfinale ins Fernduell, welches der ASV durch ein Remis in Oberwildenau für sich entschied, in die Relegation ging, während der SVK (1:4 gegen Ursensollen) nach vier Jahren zurück in die Kreisklasse muß. Ebenfalls in die Entscheidungsspiele musste der SC Luhe-Wildenau II, das zweite nutzte er, um den Klassenerhalt nachträglich einzutüten. Anders der ASV Haselmühl, der sein erstes Rele-Match nach Elfmeterschiessen verlor und damit die Köferinger in die Kreisklasse begleitet.
Im Überblick und als Zusammenfassung Zahlen und Daten der Saison 2025/26:
Meister und Bezirksligaaufsteiger SV Raigering
Absteiger in die Kreisklasse SV Köfering ASV Haselmühl
Bestes Hinrundenteam SV Raigering (31 Punkte)
Bestes Rückrundenteam TuS Rosenberg (28 Punkte)
Heimstärkstes Team SV Raigering (33 Punkte)
Auswärtsstärkstes Team SV Raigering (24 Punkte)
"Unentschiedenkönig" SV Schmidmühlen (9xRemis)
Höchste Spielergebnisse FV Vilseck vs. SV Köfering 7:0 FC Weiden-Ost vs. ASV Haselmühl 7:0
Zuschauerdurchschnitt Liga gesamt 135 Besucher an 26 Spieltagen
Größter Zuschauerdurchschnitt FC Edelsfeld (201 Besucher in 13 Heimspielen)
Fairste Teams DJK Ursensollen (42xGelb, 1xGelb-Rot, 2 Zeitstr.) SV Raigering (52xGelb, 2xGelb-Rot) TuS WE Hirschau (50xGelb, 2xGelb-Rot, 2 Zeitstr.)
Rangliste Torjäger Simon Lederer (TSV Königstein, 23 Treffer), Elias Segerer (SV Raigering, 16 Treffer), Sebastian Bauer (SV Freudenberg, jetzt Dürnsricht, 15 Treffer) und Benedikt Guttenberger (TSV Königstein, 15 Treffer)