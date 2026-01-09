Guidirr war DER überragende Mann bei Hohkeppel. – Foto: Boris Hempel

Fix:Schalke-U23 sichert sich treffsicheren Angreifer Alexander Guiddir Verlinkte Inhalte Regionalliga West Alexander Guiddir

Die U23 des FC Schalke 04 hat auf dem Winter-Transfermarkt zugeschlagen und sich die Dienste von Alexander Guiddir gesichert. Der 19-jährige Angreifer wechselt vom Mittelrheinligisten SV Eintracht Hohkeppel in die Knappenschmiede und soll die Offensive der Königsblauen in der Regionalliga West verstärken.

Guiddir machte in der laufenden Saison vor allem mit seiner starken Torquote auf sich aufmerksam. In 13 Pflichtspielen erzielte der Mittelstürmer 16 Treffer und bereitete drei weitere Tore vor. Damit gehörte der beidfüßige Angreifer zu den auffälligsten Offensivspielern der Mittelrheinliga und empfahl sich für höhere Aufgaben.

U23-Cheftrainer Jakob Fimpel sieht im Neuzugang großes Potenzial:

„Alex ist ein junger Stürmer, der bei Hohkeppel in der Hinrunde zahlreiche Tore geschossen hat. Er ist sehr schnell und hat einen guten Zug zum Tor.“ Ziel sei es, Guiddir in seiner Entwicklung weiter voranzubringen und ihm auf Schalke den nächsten Schritt zu ermöglichen. Der 1,88 Meter große Offensivmann stammt aus Frankfurt und durchlief dort die Jugendmannschaften von Rot-Weiss Frankfurt. 2024 wechselte er in die U19 des SV Sandhausen, wo er in der DFB-Nachwuchsliga Spielpraxis sammelte. Im vergangenen Sommer schloss er sich Eintracht Hohkeppel an – ein Schritt, der sich für beide Seiten auszahlte und nun den Weg nach Gelsenkirchen ebnete.