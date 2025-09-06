Fixpunkt Geisler reist mit 04/19 zum Ex

Mit ernstem Gesicht verließ Yannick Geisler am vergangenen Freitag den Sportpark Götschenbeck, rund lief er dabei nicht. Der Vizekapitän von Ratingen 04/19 hatte beim 3:0-Sieg über den SV Blau-Weiß Dingden mit einem satten Schuss aus 18 Metern das 1:0 erzielt und damit den Weg bereitet, dass sein Team die Tabellenspitze der Oberliga erklomm. Doch zur Pause musste der Mittelfeldmann angeschlagen ausgewechselt werden – und das vor der für ihn besonderen Partie an diesem Sonntag (15 Uhr) bei seinem Ex-Klub SpVg Schonnebeck.

Die war mit Geisler als Fixpunkt in den vergangenen beiden Spielzeiten Vizemeister geworden, zur aktuellen Saison sicherten sich die Ratinger die Dienste des 30-Jährigen. Und auch hier ist er schnell zum selben Fixpunkt geworden als Stratege in beide Richtungen des Spielfeldes. Mit seinem ersten Pflichtspieltor für 04/19 gegen Dingden erhöhte er die Zahl der Ratinger Torschützen in dieser Saison auf bereits sieben nach nur drei Spieltagen, doch die Torerzielung ist nicht einmal das, was ihn so wertvoll für Cheftrainer Damian Apfeld macht. Der stellt heraus: „Yannick ist sehr wichtig für uns. Er ist mit unser Leader, Organisator und zum Teil auch Lautsprecher. Er ist nicht nur für mich, sondern auch für seine Mitspieler sehr wichtig.“

Umso erleichterter dürfte Apfeld registriert haben, dass die Verletzung, die sich Geisler gegen Dingden zuzog, keine schwere zu sein scheint. „Es war wohl nur eine Blockade, die er rausbekommen hat. Sofern das Abschlusstraining nichts anderes hervorbringt, gehe ich davon aus, dass Yannick am Sonntag spielen kann“, berichtet der Coach, der ergänzt: „Für ihn ist das als Essener Jung‘ schon ein besonderes Spiel, aber er ist inzwischen ja auch ein erfahrener Hund, der solche Situationen kennt, bei seinem Ex-Verein aufzulaufen. Davon lässt er sich nicht beeindrucken. Er freut sich auf dieses Spiel und hat da richtig Bock drauf.“

Geisler ist nicht der einzige gute Spieler, den Schonnebeck nach der vergangenen Saison verloren hat: In Conor Tönnies (jetzt Fortuna Düsseldorf II) und Arne Wessels (Borussia Dortmund II/beide Regionalliga) ist das Duo, das gemeinsam mit 59 Toren mehr als die Hälfte der sagenhaften 108 Essener Treffer der Vorsaison erzielt hatte, nicht mehr am Schetters Busch, auch Artur Golubytskij (Rot-Weiß Erfurt/Regionalliga) ist weg. Trotzdem hat Schonnebeck nach dem 1:3 zum Auftakt bei Union Frintrop direkt in die Spur gefunden und mit zwei Siegen in Folge Tabellenplatz fünf erklommen – nur einen Zähler liegt es hinter Spitzenreiter 04/19.

Dass der Tabellenführer zum Vizemeister reist, ist zwar Fakt, aber Apfeld relativiert: „Das würde gut klingen, wenn es der Tabellenführer nach – sagen wir mal – 25 Spieltagen wäre. Aber jetzt nach erst drei Partien ist das nur Spielerei.“ Die Auftaktniederlage der Essener hatte den Ratinger Trainer nicht überrascht: „Das ist mit das schwierigste Auswärtsspiel, dass man zum Start haben kann: Ein Essener Derby vor mehr als 1000 Zuschauern auf einem extrem engen Kunstrasen gegen einen Aufsteiger voller Euphorie – da war der Ausgang der Partie nicht so überraschend für mich“, sagt Apfeld, der ein „enges und freundschaftliches Verhältnis, auch privat“ mit Schonnebecks Trainer Dirk Tönnies, mit dem er auch schon zusammenarbeitete, und Sportlichem Leiter Christian Leben pflegt.

Durch die namhaften Abgänge werde die SpVg ihre Torausbeute der Vorsaison vermutlich nicht toppen können, schätzt der 04/19-Coach, immerhin seien Conor Tönnies und Wessels „Ausnahmekönner der Liga“ gewesen, aber: „Von den zwei Vizemeisterschaften hat Schonnebeck profitiert und auch wieder gute Spieler bekommen: Niko Bosnjak ist ein Top-Stürmer, und Lennon Jung war letzte Saison Kapitän der U19 von Darmstadt 98. Solche Wechsel kommen nur zustande, wenn du Richtung Regionalliga schnupperst.“ Apfeld lobt zudem: „Schonnebeck arbeitet seit mehr als einem Jahrzehnt seriös, mit so einer Demut und bodenständig, dass daraus viel Power entstanden ist, wieder einen großen und guten Kader beisammen zu haben. Das Potenzial für die ersten fünf Plätze inklusive Aufstieg ist auf jeden Fall da. Da ist eine Spitzenmannschaft der Oberliga. Punkt.“

Apfeld schiebt Favoritenrolle weg

Ist das 04/19 auch schon? „Ich hoffe es“, antwortet Apfeld und führt aus: „Wir werden von außen von vielen als Aufstiegsfavorit tituliert, aber wir sehen das intern gar nicht so richtig. Wir sind eine gute Mannschaft und haben viel Qualität im Kader, aber ich hoffe vor allem auf einen beständigen Saisonverlauf.“ Dass der in Ratingen zuletzt fehlte, erinnert der Trainer: „Letztes Jahr wurden die ersten vier Spiele gewonnen, 04/19 stand mit zwölf Punkten an der Tabellenspitze. Davor das Jahr war es Platz zwei nach der Hinrunde, und Ratingen hat sich viel mit der Regionalliga beschäftigt. In beiden Fällen konnten die Positionierungen nicht gehalten werden. Wir tun also gut daran, bodenständig und demütig zu bleiben. Wir müssen erst einmal liefern und auch schauen, wie wir auf gewisse Situationen wie Nackenschläge reagieren. Da müssen wir abwarten. Ich hoffe natürlich, dass es so bleibt und wir eine Spitzenmannschaft sind.“

Am Sonntag definitiv fehlen werden Apfeld Abwehrchef Phil Spillmann, sowie die Mittelfeldspieler Guiliano Zimmerling und Umut Yildiz. Letzterer stand zwar gegen Dingden wieder im Kader, es „wäre aber auf dem Platz nicht gegangen“, sagt der Trainer, der nun auf den Spielgestalter wieder verzichten muss und um den zweiten bangt: Emre Demircan, mit drei Treffern derzeit erfolgreichster Torschütze der Ratinger, war die Woche über krank. „Wenn beide wegfallen sollten, wäre das nicht gut“, weiß Apfeld. Immerhin kann er wohl wieder auf Geisler bauen.