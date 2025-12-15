Fixpunkt auf und neben dem Platz verlängert beim Regionalligisten

Der Regionalligist SG Sonnenhof Großaspach hat den Vertrag mit Marius Kunde vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Damit bleibt der 30-jährige Mittelfeldregisseur auch weiterhin für die SG am Ball. In der aktuellen Spielzeit kam Kunde in 19 von 20 Regionalliga-Partien zum Einsatz, verpasste aufgrund einer Gelbsperre lediglich das Auswärtsspiel bei der TSG Balingen.

Dabei steuerte der Linksfuß bereits einen Treffer sowie sieben Assists bei. Der gebürtige Böblinger kam im Sommer 2023 als langjähriger Leistungsträger des FSV 08 Bietigheim-Bissingen nach Aspach, entwickelte sich dort von Beginn an zum unumstrittenen Stamm- und Führungsspieler und bringt es seitdem auf insgesamt 72 Pflichtspiele mit 24 Torbeteiligungen für den Dorfklub. Die Krönung folgte im Mai diesen Jahres mit dem Doublesieg bestehend aus Oberliga BW-Meisterschaft und dem DB Regio-wfv-Pokalsieg.

Sportlicher Leiter, Julian Schieber: „Wir sind sehr froh, dass Marius seinen Weg weiterhin mit uns gehen wird. Er ist ein absoluter Fixpunkt in unserer Mannschaft – sowohl auf als auch abseits des Platzes und verkörpert genau die Mentalität sowie Philosophie, die wir hier in unserem Klub vorleben wollen. Seine Verlängerung zum jetzigen Zeitpunkt gibt uns sportlich wie menschlich enormen Rückhalt und wir freuen uns auf die weitere, gemeinsam bevorstehende Zeit.“