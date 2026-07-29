Fixer Wechsel aus der Serie A: Sturm Graz holt Luis Balbo

– Foto: SK Puntigamer Sturm Graz

Balbo ist Doppelstaatsbürger Portugals und Venezuelas, wurde in Portugal beim FC Porto und bei Famalicao ausgebildet und ist aktueller A-Teamspieler Venezuelas (vier Einsätze). Für Florenz absolvierte Balbo in der abgelaufenen Saison zehn Pflichtspiele in Serie A, Cup und Conference League sowie weitere 17 Partien in der Primavera der Italiener.

Geschäftsführer Sport Michael Parensen: „Es ist kein Geheimnis, dass wir uns nach dem Abgang von Emir Karic auf der Linksverteidigerposition noch verstärken wollten und sind froh, mit Luis Balbo eine hervorragende Lösung gefunden zu haben. Luis verfügt über eine sehr gute Dynamik und Offensivdrang, ist mit seinen jungen Jahren bereits A-Teamspieler seines Landes und konnte in Italien schon erste Erfahrungen in einer absoluten Top-Liga sammeln. Wir freuen uns, dass sich Luis für den SK Sturm entschieden hat und darauf, ihn schon bald in Aktion zu sehen. Mit diesem Transfer setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt in der ausgerufenen Strategie der drei Säulen, in der wir neben Achsenspielern sowie den besten Spielern unserer eigenen Jugend auch internationale Toptalente zum SK Sturm holen.“

Luis Balbo meint: „Ich habe von Oliver Christensen nur Gutes über Sturm als Klub und die Stadt Graz gehört, dementsprechend leicht ist mir die Entscheidung gefallen, hierher zu wechseln. Sturm ist ein richtig ambitionierter Klub – ebenso wie ich es als Spieler bin –, wird auch im Herbst wieder in Europa spielen und ist bekannt dafür, jungen Spielern eine Chance zu geben. Ich freue mich, so schnell wie möglich mit dem Team am Platz loslegen zu können!“