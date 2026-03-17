Fix: Mittelfeldmotor Markuš bleibt ein Hartberger

Der TSV Egger Glas Hartberg setzt weiter auf Kontinuität im Mittelfeld und hat die Option auf den im Sommer auslaufenden Vertrag von Benjamin Markuš gezogen. – Foto: TSV Egger Glas Hartberg

Der 1,85m große Mittelfeldspieler wechselte im Sommer 2024 vom slowenischen Erstligisten NK Domzale nach Hartberg und entwickelte sich seitdem zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Mannschaft. In bislang 62 Pflichtspielen lief der 25-Jährige für den TSV auf und überzeugte dabei vor allem mit seiner enormen Laufbereitschaft, Intensität und Zweikampfstärke. Auf seinen ersten Pflichtspieltreffer im TSV-Trikot wartet Markuš zwar noch – seine Bedeutung für das Spiel der Hartberger ist jedoch längst unbestritten.

Gerade in der laufenden Saison unterstreicht der Mittelfeldmotor seinen Stellenwert eindrucksvoll. Als verlässliche Stütze im Zentrum hatte er großen Anteil am Einzug des TSV in die Meistergruppe. In 22 von 23 Spielen stand Markuš über die volle Distanz von 90 Minuten auf dem Platz – ein Beleg für seine Konstanz und Bedeutung im Spiel der Oststeirer.

Benjamin Markuš: "Es ist mir eine große Ehre, meinen Vertrag beim TSV Hartberg zu verlängern. Ich fühle mich bei diesem Verein sehr wohl und bin überzeugt, dass wir gemeinsam mit meinen Mitspielern und dem Trainerstab Großartiges erreichen werden."