Fix: Lüftl wird Leiter Scouting und Transfers bei Schalke 04

Große Ehre für den aus Fürstenstein im Landkreis Passau stammenden Maximilian Lüftl , dessen neuer Job beim FC Schalke 04 nun auch formell unter Dach und Fach ist. Der frühere Kicker des SV Schalding-Heining, der in der laufenden Runde viermal für den Bezirksligisten SV Oberpolling aufgelaufen ist, hat beim Tabellenführer der 2. Bundesliga einen Vertrag als Chefscout unterschrieben. Zuvor stand der Niederbayer in Diensten von Hannover 96 und verschaffte sich dort als Scout einen erstklassigen Ruf.

Lüftl wird neuer Leiter "Scouting und Transfers" bei Königsblau. Der 31-Jährige arbeitete zuletzt bei Hannover 96 und hat zum Jahreswechsel seine neue Rolle bei Schalke 04 angetreten. Lüftl berichtet in seiner Funktion direkt an Sportvorstand Frank Baumann.







"Max erfüllt unser umfassendes Suchprofil und hat in den persönlichen Gesprächen einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Entsprechend glücklich sind wir über seine Entscheidung für Schalke 04“, erklärt Baumann. "Mit seinen Stationen bei Bayern München, St. Pauli, Hoffenheim und Hannover bringt er trotz seines jungen Alters einen großen Erfahrungsschatz und ein breites Netzwerk mit, von dem Schalke profitieren wird. Max wird eng mit Youri Mulder, Miron Muslic und den Fachabteilungen zusammenarbeiten, um gemeinsam den Kader bestmöglich zu planen. Er denkt Fußball wie wir: von der grundsätzlichen DNA des Vereins, der dazu passenden Philosophie eines Trainers bis zur Auswahl der Spieler. Dabei setzt er auf eine Mischung aus Daten-, Video- und Live-Scouting, die perfekt zu unserem Setup passt.“





