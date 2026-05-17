Fix: Fünf Mannschaften müssen aus der Landesliga 2 absteigen

Fortuna Düsseldorf ist aus der 2. Bundesliga abgestiegen und das hat unmittelbare Auswirkungen auf den Abstiegskampf in der Landesliga. Denn nun ist fix, dass auch die Mannschaft auf Rang 14 direkt absteigt. Mit dem PSV Wesel, der SG Schönebeck, dem SC Werden-Heidhausen, Mülheimer FC 97 und dem FC Kray sind aktuell noch fünf Teams in der Verlosung um die zwei offenen Abstiegsplätze.

Einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt konnte Kray dennoch machen. Mit 5:2 besiegten sie den VfB Bottrop und haben mit vier Punkten Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz alles in der eigenen Hand. Dies gilt auch für den Mülheimer FC, der punktgleich mit Kray auf Rang zwölf rangiert. Im Stadtduell konnte auch werden wichtige Punkte holen und die Schönebecker im Klassement überholen. Die SG rutschte derweil unter den Strich, hat bei nur einem Zähler Rückstand aber noch gute Chancen auf den Ligaverbleib.

Für den 1. FC Lintfort gab es derweil einen Kantersieg zu feiern. Gegen die DJK Sportfreunde Katernberg stand am Ende ein klarer 6:0-Erfolg, der zugleich den rechnerischen Klassenerhalt sicherte. Ebenfalls Gewissheit haben die Sportfreunde Hamborn 07, die trotz 2:1-Sieg gegen Schönebeck die Klasse nicht mehr halten können und in die Bezirksliga absteigen.

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Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag

Fr., 29.05.26 19:45 Uhr Rhenania Bottrop - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

Fr., 29.05.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - 1. FC Lintfort

Sa., 30.05.26 16:00 Uhr VfB Bottrop - SV Scherpenberg

Sa., 30.05.26 16:00 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - Sportfreunde Hamborn 07

Sa., 30.05.26 18:00 Uhr VfB Speldorf - SC Werden-Heidhausen

So., 31.05.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Niederwenigern

So., 31.05.26 15:00 Uhr PSV Wesel - FC Kray

So., 31.05.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - Mülheimer FC 97



34. Spieltag

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Budberg - Viktoria Goch

So., 07.06.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - DJK Blau-Weiß Mintard

So., 07.06.26 15:00 Uhr FC Kray - ESC Rellinghausen

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - PSV Wesel

So., 07.06.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - Rhenania Bottrop

So., 07.06.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - VfB Bottrop

So., 07.06.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - SG Essen-Schönebeck

So., 07.06.26 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - VfB Speldorf

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