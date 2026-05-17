 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Fix: Fünf Mannschaften müssen aus der Landesliga 2 absteigen

Fünf Mannschaften müssen am Saisonende aus der Landesliga, Gruppe 2, absteigen. Das ist der Fall, da Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga abgestiegen ist.

von Marcel Eichholz · Heute, 17:54 Uhr · 0 Leser
Der SC Werden verlässt die Abstiegszone.
Der SC Werden verlässt die Abstiegszone. – Foto: Markus Becker

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Landesliga 2
VfB Speldorf
FC Kray
Hamborn 07
ESC Rellingh

Mit drei Partien ist die Landesliga, Gruppe 2, am Samstagabend in den Spieltag gestartet. Der SV Budberg konnte durch einen Last-Minute-Erfolg die Tabellenführung behaupten, doch Verfolger SV Scherpenberg bleibt dem SVB im Nacken. Am Sonntag entwickelte sich der Abstiegskampf zum Nervenkrimi.

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Landesliga 2

Heute, 15:15 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
0
6
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
2
1
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
3
2
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
4
2
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
5
2
Abpfiff

Fortuna Düsseldorf ist aus der 2. Bundesliga abgestiegen und das hat unmittelbare Auswirkungen auf den Abstiegskampf in der Landesliga. Denn nun ist fix, dass auch die Mannschaft auf Rang 14 direkt absteigt. Mit dem PSV Wesel, der SG Schönebeck, dem SC Werden-Heidhausen, Mülheimer FC 97 und dem FC Kray sind aktuell noch fünf Teams in der Verlosung um die zwei offenen Abstiegsplätze.

Einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt konnte Kray dennoch machen. Mit 5:2 besiegten sie den VfB Bottrop und haben mit vier Punkten Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz alles in der eigenen Hand. Dies gilt auch für den Mülheimer FC, der punktgleich mit Kray auf Rang zwölf rangiert. Im Stadtduell konnte auch werden wichtige Punkte holen und die Schönebecker im Klassement überholen. Die SG rutschte derweil unter den Strich, hat bei nur einem Zähler Rückstand aber noch gute Chancen auf den Ligaverbleib.

Für den 1. FC Lintfort gab es derweil einen Kantersieg zu feiern. Gegen die DJK Sportfreunde Katernberg stand am Ende ein klarer 6:0-Erfolg, der zugleich den rechnerischen Klassenerhalt sicherte. Ebenfalls Gewissheit haben die Sportfreunde Hamborn 07, die trotz 2:1-Sieg gegen Schönebeck die Klasse nicht mehr halten können und in die Bezirksliga absteigen.

>>> So lief der Auftakt am Samstag

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Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag
Fr., 29.05.26 19:45 Uhr Rhenania Bottrop - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - 1. FC Lintfort
Sa., 30.05.26 16:00 Uhr VfB Bottrop - SV Scherpenberg
Sa., 30.05.26 16:00 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - Sportfreunde Hamborn 07
Sa., 30.05.26 18:00 Uhr VfB Speldorf - SC Werden-Heidhausen
So., 31.05.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Niederwenigern
So., 31.05.26 15:00 Uhr PSV Wesel - FC Kray
So., 31.05.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - Mülheimer FC 97

34. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Budberg - Viktoria Goch
So., 07.06.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 07.06.26 15:00 Uhr FC Kray - ESC Rellinghausen
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - PSV Wesel
So., 07.06.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - Rhenania Bottrop
So., 07.06.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - VfB Bottrop
So., 07.06.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - SG Essen-Schönebeck
So., 07.06.26 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - VfB Speldorf

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