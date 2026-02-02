Fix: Felix Passlack unterschreibt bei Hibernian FC von Isaija Zecevic · Heute, 16:23 Uhr · 0 Leser

Felix Passlack bis zuletzt fester Teil im Mannschaftsgefüge des VFL Bochum wechselt nun nach Schottland. – Foto: Marcel Scharnow

Der Transfer von Felix Passlack vom VfL Bochum zum schottischen Erstligisten Hibernian FC steht endgültig fest. Der Zweitligist aus dem Ruhrgebiet hat dem 27-jährigen Rechtsverteidiger die Freigabe für einen Wechsel nach Edinburgh erteilt. Passlack wird bei den „Hibs“ einen Vertrag über dreieinhalb Jahre unterschreiben und damit ein neues Kapitel seiner Karriere im Ausland beginnen.

Wie Marlon Irlbacher berichtet, erhält der VfL Bochum für den Defensivspieler eine Ablösesumme im niedrigen sechsstelligen Bereich. Damit trennt sich der Verein noch vor Ende der Winter-Transferperiode von einem erfahrenen Bundesliga-Profi und schafft zugleich finanziellen Spielraum für weitere Kaderanpassungen. Passlack war im Sommer 2023 von Borussia Dortmund nach Bochum gewechselt. Zuvor hatte der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler mehrere Stationen in der Bundesliga durchlaufen, darunter die TSG Hoffenheim und sein Ausbildungsverein Borussia Dortmund. Trotz wiederkehrender Leihgeschäfte galt Passlack über Jahre hinweg als zuverlässiger Außenbahnspieler, der flexibel auf beiden Flügeln eingesetzt werden konnte.

Insgesamt absolvierte Passlack 82 Spiele in der Bundesliga, in denen er fünf Tore erzielte. Besonders in der Saison 2024/25 gehörte er beim VfL Bochum zum erweiterten Stamm, kam auf 31 Bundesliga-Einsätze und steuerte ein Tor sowie sechs Vorlagen bei. Nach dem Abstieg der Bochumer verlor er in der laufenden Zweitliga-Spielzeit jedoch zunehmend seinen Stammplatz und kam bei 16 Ligaeinsätzen meist von der Bank. Der Wechsel nach Schottland bietet Passlack nun die Chance auf einen sportlichen Neuanfang. Bei Hibernian FC soll er mit seiner Erfahrung aus der Bundesliga eine tragende Rolle übernehmen und die Defensive auf der rechten Seite stabilisieren. Für den Spieler ist es zugleich die erste Auslandsstation seiner Karriere.