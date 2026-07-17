Fix: FC Basel holt Stürmer Zan Celar von den Queens Park Rangers Der FC Basel 1893 verpflichtet vom Queens Park Rangers FC den slowenischen Stürmer Zan Celar. Der 27-Jährige spielte zwischen 2021 und 2024 für den FC Lugano und wechselte danach nach England. In seiner letzten Saison bei den Tessinern wurde er Torschützenkönig in der höchsten Schweizer Spielklasse. Beim FCB hat er nun einen Dreijahresvertrag bis im Sommer 2029 unterschrieben. von Der FC Basel 1893 · Heute, 12:13 Uhr · 0 Leser

– Foto: FC Basel 1893 / Luca Cavegn

Zan Celar fand im Nachwuchsfußball über mehrere Stationen den Weg zum NK Maribor – dem erfolgreichsten Fußballverein Sloweniens. Bereits im Alter von 18 Jahren wagte er dann den Schritt ins Ausland und wechselte zur AS Roma. Bei den Giallorossi konnte er zwar auf Anhieb in der U19 überzeugen, wurde aber in der Folge zur AS Cittadella und danach zur US Cremonese in die Serie B verliehen.

Im Sommer 2021 erfolgte der Wechsel zum FC Lugano und im Tessin erlebte Celar bisher seine erfolgreichste Zeit. Für die Bianconeri erzielte er 51 Tore in 118 Partien und belegte mit ihnen in seinen drei Saisons im Tessin der Reihe nach die Plätze 4, 3 und 2. In seiner bislang letzten Saison in der Schweiz wurde er zudem zusammen mit Chadrac Akolo (damals FC St.Gallen 1879) und Kevin Carlos (damals Yverdon Sport FC) Torschützenkönig. Zudem wurde er im Herbst 2021 erstmals in die slowenische Nationalmannschaft berufen, mit der er im Sommer 2024 an der Europameisterschaft in Deutschland teilnahm und drei von vier Partien bestritt. Seine Leistungen blieben auch im Ausland nicht unbemerkt und so ergab sich für Celar im Anschluss an dieses Turnier die Möglichkeit zum Queens Park Rangers FC, in die EFL Championship, die zweithöchste englische Liga zu wechseln. In London benötigte er zwar zunächst ein wenig Anlaufzeit, in seinem vierten Einsatz über 90 Minuten gelang ihm aber eine Doublette. Leider warf ihn schon bald darauf eine Oberschenkelverletzung zurück und zwang ihn bis zum Ende der Saison zu pausieren. Die vergangene Saison verbrachte der Slowene dann leihwiese bei Fortuna Düsseldorf, lief seiner Form aber nach.

Nun kehrt Zan Celar in die Schweiz zurück und damit in dieses Land, in dem er seine erfolgreichste Zeit erlebt hat. Der FCB freut sich ihn in seinen Reihen begrüssen zu dürfen, hofft, dass er in Basel wieder zu alter Stärke findet und den Basler Sturm mit seinem Torriecher markant verstärkt. Zan Celar: «Ich bin sehr glücklich, Teil des FCB zu sein. Nun freue ich mich darauf, das Team kennenzulernen und mit dem Training zu starten. Der FC Basel ist der größte Club der Schweiz und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, gemeinsam erfolgreich zu sein. Mit meiner Schnelligkeit, meinem Abschluss und hoffentlich vielen Toren will ich der Mannschaft helfen.»