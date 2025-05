Fix: Aufhausen & Geratskirchen buchen ein weiteres Jahr Kreisliga!

Die Anreisen waren für die Fan-Delegationen aus Malgersdorf und Aufhausen denkbar (und vor allem dankbar) kurz an diesem Relegationsspieltag, was zu einer vierstelligen Zuschauerzahl (konkret: 1.080!) "In der Stegau" zu Niederhausen führte. Die erste Hälfte endete 1:1 unentschieden, das "Tor des Tages" gelang Aufhausens Freymadl zehn Minuten vor Schluss. Die Elf von Jan-Tino Bittner muss somit in die "Reli-Verlängerung", während sich Aufhausen über ein weiteres Jahr in der Kreisliga Isar/Rott freuen darf.

Ebenfalls mehr als 1.000 Zuschauer (nämlich 1086) fanden den Weg zur zweiten Relegationspartie an diesem Samstagnachmittag, die zwischen dem FC Gottfrieding und der DJK-SV Geratskirchen in Frontenhausen stattfand. Huber brachte die Ganghofer-Elf früh in Führung, Siefkes glich wenig später aus - und Moser sorgte bereits für dem Pausenpfiff für den 2:1-Endstand für die Rottaler. Mit dem heutigen Sieg findet sich Geratskirchen in der nächsten Saison weiterhin fix in der Kreisliga wieder. Gottfrieding geht am kommenden Mittwoch gegen Malgersdorf in die nächste Relegationsrunde im Kampf um einen Kreisliga-Platz.