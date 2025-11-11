Fitzeks Lübars crasht die Liga – Delay Sports in Fahrt

Der 10. Spieltag der Bezirksliga-Staffel 2 bringt Bewegung an der Spitze: Stern Marienfelde II baut nach dem Arbeitssieg in Britz seinen Vorsprung auf drei Punkte aus, weil Verfolger GW Neukölln bei Veritas torlos bleibt. Dahinter schieben sich Delay Sports und Bosna Berlin heran, Lübars gewinnt das fünfte Match in Folge und festigt Rang sieben. Am Tabellenende verschärfen Traber, Wilhelmsruh und Stern Britz mit klaren Niederlagen ihre Sorgen.

Lübars legt im Heimspiel gegen den Grünauer BC einen Blitzstart hin. Zunächst trifft Kamara früh zur Führung, wenig später legt Schareina zum 2:0 nach. Grünau kommt noch vor der Pause durch Borrmann heran, doch im zweiten Durchgang bringt Lübars den knappen Vorsprung über die Zeit. Unglaubliche fünf Dreier in Folge mit Neucoach Detlef Fitzek. Der schon nach dem ersten Training lobte: "Dieses Team hat Landesliga-Niveau". Der 1. FC Lübars klopft mit 19 Punkten oben an, während Grünau mit acht Punkten im unteren Tabellendrittel bleibt.

Zwischen Wittenau und Sparta Lichtenberg II entwickelt sich lange ein zähes Spiel ohne klare Möglichkeiten. Direkt nach der Pause bricht Al-Moussa den Bann und bringt die Gastgeber in Führung. Sparta versucht danach zu antworten, doch in der Nachspielzeit macht Rohrig mit dem zweiten Treffer alles klar. Wittenau verbessert sich auf Platz acht und verschafft sich etwas Luft, Sparta bleibt mit zehn Punkten im hinteren Mittelfeld.

Im Spitzenspiel zwischen dem Vierten Veritas und dem Zweiten GW Neukölln fallen keine Tore. Beide Teams stehen defensiv sicher, echte Großchancen bleiben über weite Strecken Mangelware. In einer umkämpften Schlussphase bleibt es beim leistungsgerechten Remis, das in der Tabelle vor allem dem Spitzenreiter Stern Marienfelde II hilft: Neukölln bleibt bei 23 Punkten stehen, Veritas hält als Dritter Anschluss, verpasst aber den Sprung vorbei am Verfolger.

Concordia Wilhelmsruh erwischt in Charlottenburg den besseren Start und geht durch Wickner früh in Führung. Kurz vor der Pause schlägt der SCC zurück: Süßkow erzielt den Ausgleich und dreht kurz nach Wiederbeginn mit seinem zweiten Treffer die Partie. Mitte der zweiten Halbzeit erhöht Ly auf 3:1. Zwar verkürzt Wilhelmsruh in der Schlussphase durch Meissner noch einmal, doch am Ende bleibt es beim Heimsieg. Charlottenburg II schiebt sich damit in der Tabelle an den Gästen vorbei, Wilhelmsruh steckt als Vorletzter weiter tief im Keller.

Bosna Berlin erwischt den besseren Start und geht durch Salihovic im ersten Durchgang in Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel gleicht Heinersdorf durch Bötge aus, doch Bosna schlägt im weiteren Verlauf zurück: Hamzic stellt zunächst auf 2:1, später trifft Brendler für die Gäste zum erneuten Ausgleich. In der Schlussphase entscheiden dann Karimou und noch einmal Hamzic die Partie zugunsten der Hausherren. Bosna bleibt damit als Sechster oben dran, Heinersdorf verharrt im Tabellenmittelfeld.

Delay Sports setzt seinen kleinen Lauf eindrucksvoll fort. Nach dem klaren Erfolg in der Vorwoche gegen Charlottenburg II legt die Mannschaft nun gegen den bisherigen Tabellenzweiten VfB Berlin 1911 nach und gewinnt erneut mit 5:0. Ismaili bringt Delay früh in Front, noch vor der Pause erhöhen Brossmann, Tloczynski und Friede auf 4:0. Nach dem Seitenwechsel setzt Ernst den Schlusspunkt. Mit nun 20 Punkten und einem Torverhältnis von 51:11 rückt Delay bis auf einen Zähler an Veritas und VfB heran.

Der Tabellenführer tut sich beim noch punktlosen Schlusslicht schwer. Stern Marienfelde II schafft nur ein Törchen. Mitte der zweiten Halbzeit sorgt Starke für die Entscheidung. Stern Britz wartet weiter auf den ersten Zähler und bleibt mit 0 Punkten und 13:38 Toren abgeschlagen Letzter, während Marienfelde II den Vorsprung an der Spitze ausbaut.