Fitschen bleibt Coach beim TV Oyten Trainerteam liegen viele Zusagen von Spielern vor

Derzeit steht der TV auf dem 7. Tabellenplatz in der Bezirksliga 3. Nach 19 Spielen sicherte sich die Fitschen-Elf 31 Zähler und verbucht ein Torverhältnis von 40 zu 41 Toren. Bereits am 12. Februar startet die Mannschaft in die Rückrunde und gastiert beim Tabellenführer FC Worpswede.

