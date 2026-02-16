Fitness zieht um – ins ehemalige Sparkassengebäude Mit dem Umzug in das ehemalige Sparkassengebäude gewinnt Bargstedt nicht nur zusätzliche Trainingsfläche, sondern einen modernen Ort für Bewegung, Gesundheit und Gemeinschaft. von Anzeige | Rolf Fischer GmbH · Heute, 11:15 Uhr · 0 Leser

Das Werk IV schlägt in Bargstedt ein neues Kapitel auf. Im Jahr 2025 wurde das ehemalige Sparkassengebäude der KSK Stade in der Landstraße 15 erworben und in den vergangenen Monaten umfassend renoviert. Der neue Standort bietet deutlich mehr Platz - ideale Voraussetzungen für ein erweitertes und modernes Trainingsangebot.

Der Umzug aus den bisherigen Räumlichkeiten der ehemaligen Volksbank-Filiale erfolgt Ende Februar. Die offizielle Eröffnung des neuen Standorts ist für Sonntag, den 1. März, um 15 Uhr geplant. Auch der Bürgermeister der Gemeinde hat sein Kommen angekündigt. Für eine kleine Stärkung und Getränke für alle Gäste ist gesorgt. Dank der größeren Fläche können die Nutzerinnen und Nutzer im neuen Werk IV künftig an 17 eGym- und Cardio-Geräten sowie an einer Hantelstation trainieren. Ein besonderer Vorteil bleibt die 24/7-Öffnung: Das Studio ist rund um die Uhr zugänglich und ermöglicht flexibles Training – ganz unabhängig vom persönlichen Tagesablauf.

Das Angebot richtet sich bewusst an Menschen aus Bargstedt und der Samtgemeinde. Viele der sportlich Aktiven kennen sich, das Miteinander ist persönlich und entspannt. Gerade Fitness-Neulinge schätzen diese Atmosphäre. Gleichzeitig nutzen sportlich Ambitionierte aus allen Altersgruppen das Studio. Das Mindestalter beträgt 14 Jahre. Begleitet werden die Nutzer unter anderem von Jelle Doose, Fischer-Solar-Mitarbeiter und zertifizierter Fitness-Trainer. Nach persönlicher Terminabsprache unterstützt er individuell beim Training. Das angenehme und unkomplizierte Trainingsumfeld im Werk IV wird von den Mitgliedern besonders hervorgehoben.