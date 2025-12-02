 2025-11-28T07:03:18.113Z

Anzeige

Fit verschenken – das perfekte Weihnachtsgeschenk aus Bargstedt!

Sinnvoll, gesund und garantiert überraschend.

Verlinkte Inhalte

Ü30 KL Stade HR
Kreisliga Stade
4. Kreisklasse Stade
Ü40 2.Kreisklasse Std
Ü50 Kreisliga Stade

Die Firma Fischer aus Bargstedt zeigt, wie moderne Mitarbeiter­förderung aussieht: Alle Beschäftigten und ihre Angehörigen dürfen das firmeneigene E-Gym Fitnessstudio „WERK IV“ komplett kostenfrei nutzen. Ein starkes Zeichen für Gesundheit, Zusammenhalt – und echte Wertschätzung.

Doch nicht nur Mitarbeitende profitieren:

Auch du kannst jetzt in Bargstedt mit den modernsten E-Gym Geräten trainieren! Aktuell stehen 11 vollautomatische Trainingsgeräte bereit, die schon bald auf 17 Geräte erweitert werden. Egal ob Muskelaufbau, Mobilität oder allgemeine Fitness – das Studio bietet dir alles, was du brauchst, um gesund und leistungsfähig zu bleiben.

Für nur 25,00€ im Monat kannst du dabei sein.
Oder du trittst dem TuS Eiche Bargstedt bei – dann trainierst du bereits für 18,00€ monatlich!

Und das Beste:

Eine Mitgliedschaft ist das perfekte Weihnachtsgeschenk!

Wer eine Mitgliedschaft verschenkt, das Original-Chip-Armband – das ideale Symbol für den Start in ein gesundes neues Jahr. Und ganz ehrlich: Das wirkt ungleich persönlicher und wertiger als ein gewöhnlicher Gutschein!

Sinnvoll, gesund und garantiert überraschend.

Bei Interesse melde dich einfach bei:

Jelle Doose
0157 789 23 971
J.Doose@fischer-bargstedt.de

„Trainier auch du im Werk IV!“

Aufrufe: 02.12.2025, 17:45 Uhr
AnzeigeAutor