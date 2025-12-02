Fit verschenken – das perfekte Weihnachtsgeschenk aus Bargstedt!

+ 7 weitere

+ 7 weitere

Die Firma Fischer aus Bargstedt zeigt, wie moderne Mitarbeiter­förderung aussieht: Alle Beschäftigten und ihre Angehörigen dürfen das firmeneigene E-Gym Fitnessstudio „WERK IV“ komplett kostenfrei nutzen. Ein starkes Zeichen für Gesundheit, Zusammenhalt – und echte Wertschätzung.

Auch du kannst jetzt in Bargstedt mit den modernsten E-Gym Geräten trainieren! Aktuell stehen 11 vollautomatische Trainingsgeräte bereit, die schon bald auf 17 Geräte erweitert werden. Egal ob Muskelaufbau, Mobilität oder allgemeine Fitness – das Studio bietet dir alles, was du brauchst, um gesund und leistungsfähig zu bleiben.

Doch nicht nur Mitarbeitende profitieren:

Für nur 25,00€ im Monat kannst du dabei sein. Oder du trittst dem TuS Eiche Bargstedt bei – dann trainierst du bereits für 18,00€ monatlich!

Und das Beste:

Eine Mitgliedschaft ist das perfekte Weihnachtsgeschenk!

Wer eine Mitgliedschaft verschenkt, das Original-Chip-Armband – das ideale Symbol für den Start in ein gesundes neues Jahr. Und ganz ehrlich: Das wirkt ungleich persönlicher und wertiger als ein gewöhnlicher Gutschein!

Sinnvoll, gesund und garantiert überraschend.

Bei Interesse melde dich einfach bei:

Jelle Doose

0157 789 23 971

J.Doose@fischer-bargstedt.de

„Trainier auch du im Werk IV!“