Fit verschenken – das perfekte Weihnachtsgeschenk aus Bargstedt!

Die Firma Fischer aus Bargstedt zeigt, wie moderne Mitarbeiterförderung aussieht: Alle Beschäftigten und ihre Angehörigen dürfen das firmeneigene E-Gym Fitnessstudio „WERK IV“ komplett kostenfrei nutzen. Ein starkes Zeichen für Gesundheit, Zusammenhalt – und echte Wertschätzung.
Doch nicht nur Mitarbeitende profitieren:
Auch du kannst jetzt in Bargstedt mit den modernsten E-Gym Geräten trainieren! Aktuell stehen 11 vollautomatische Trainingsgeräte bereit, die schon bald auf 17 Geräte erweitert werden. Egal ob Muskelaufbau, Mobilität oder allgemeine Fitness – das Studio bietet dir alles, was du brauchst, um gesund und leistungsfähig zu bleiben.
Für nur 25,00€ im Monat kannst du dabei sein.
Oder du trittst dem TuS Eiche Bargstedt bei – dann trainierst du bereits für 18,00€ monatlich!
Und das Beste:
Eine Mitgliedschaft ist das perfekte Weihnachtsgeschenk!
Wer eine Mitgliedschaft verschenkt, das Original-Chip-Armband – das ideale Symbol für den Start in ein gesundes neues Jahr. Und ganz ehrlich: Das wirkt ungleich persönlicher und wertiger als ein gewöhnlicher Gutschein!
Sinnvoll, gesund und garantiert überraschend.
Bei Interesse melde dich einfach bei:
Jelle Doose
0157 789 23 971
J.Doose@fischer-bargstedt.de
„Trainier auch du im Werk IV!“