Fisnik Kalimashi: "Wir müssen nichts besser machen" FuPa Wintercheck: FC Schlieren Frauen 2

SC Veltheim - letzte Saison so gut gespielt, diese Saison spielen sie um den Abstieg.

Wir sind auf dem ersten Platz, das kann ruhig so bleiben. FC Küsnacht und Zürisee United sind zwei sehr starke Teams und ebenfalls Aufstiegsfavoritinnen.

Wer ist der Aufstiegsfavorit in eurer Liga - und warum?

Es gab einige Siege in der Vorrunde. Aber das Last-Minute-Siegtor gegen Effretikon in der 93. Minute war definitv eines der schönsten Highlights.

Was war euer Highlight oder Schlüsselmoment der Hinrunde?

Sehr zufrieden. Am Anfang sah es nicht so gut aus; aus 2 Spielen nur 2 Punkte. Aber was danach kam: Perfekt! Wir haben alle Spiele gewonnen, fünfmal zu NULL.

In welchem Bereich wird dein Team in der Rückrunde besser sein als in der Vorrunde und weshalb?

Wir müssen nichts besser machen. Einstellung, Laufbereitschaft, Zusammenhalt und Kämpfen wie in der Vorrunde.

Welches ist die Stärke deines Teams und wo liegen die Schwächen?

Stärken: Wir wollen gewinnen und kämpfen, bis der Schiri abpfeift.

Schwächen: keine 😉

Welche FuPa-Schlagzeile würdest du gerne über deinen Verein lesen?

FC Schlieren Frauen spielen erfolgreich mit 3 Aktivteams. Das können nicht so viele Vereine von sich behaupten.

Was war in der Vorrunde die originellste Trainingsabsage?

Ich ziehe meinen Jokertag 😊

Wenn du einen Tag FVRZ-Präsident:in wärst, was würdest du verändern?

Nicht mein Ding.

